Valentino Rossi dopo una buona gara al Mugello ha tante aspettative pure per il Gran Premio di Catalunya e dopo un venerdì molto deludente è riuscito a giocarsi la pole con i migliori. Nell'ultima qualifica, a Barcellona, è pure caduto, ma nonostante ciò il nove volte campione del mondo si è detto soddisfatto dell'undicesimo posto. Rossi è sempre stato più consistente in gara che in qualifica e spera di guadagnare posizioni domenica. Determinante, secondo il pilota italiano, sarà l'usura delle gomme, che determineranno in buona parte il risultato del settimo Gp stagionale.

Oggi è andata molto meglio. Sono migliorato in entrata di curva ed anche come passo. L’abbiamo visto nelle FP4 in particolare, ho provato anche con le gomme dure e con quelle ho completato circa 17 giri, quasi una gara. Alla fine ero stanco. Purtroppo sono caduto. Sono subito salito sulla seconda moto, ma non ho fatto meglio dell'11° posto. Peccato, il potenziale era maggiore di così, ma è andata. Ma in generale sono contento di questa giornata e del feeling in sella. Ma mi sento competitivo, possiamo fare una bella gara.

Il Gran Premio di Catalunya sarà una gara sprint

Il degrado delle gomme preoccupa il ‘Dottore', che è solo diciannovesimo nel Mondiale Piloti della MotoGP 2021, che dall'alto della sua lunga esperienza,ha esordito 25 anni fa nel Motomondiale, crede che la gara si deciderà in avvio, determinanti secondo Valentino Rossi saranno i primi giri e quindi fondamentale sarà partire nelle primissime posizioni, e tra i big ha una grande occasione Quartararo che ha già vinto tre gare in stagione: