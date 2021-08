Valentino Rossi è fermo a 199 podi, allora ha un’idea: “Facciamo una petizione per il 200simo” Valentino Rossi ha fatto sognare i suoi tifosi sul circuito del Red Bull Ring, come non succedeva da tempo. Il campione di Tavullia si è ritrovato al terzo posto sotto il diluvio ad un paio di giri dalla fine, ma poi ha concluso ottavo. Per lui i podi sono sempre fermi a 199, allora gli viene un’idea: “Facciamo una petizione per il 200simo…”.

A cura di Paolo Fiorenza

È passato poco più di un anno dall'ultimo podio di Valentino Rossi: era fine luglio 2020 ed il 42enne pilota di Tavullia – che ha appena annunciato il suo addio alle corse in moto – arrivava terzo sul circuito di Jerez in Spagna. Era quello il podio numero 199 di una carriera inimitabile ed anche l'ultimo squillo del numero 46: da allora per lui solo delusioni ed un lento scivolare in posizioni non consone per uno col suo blasone. Anche arrivare a punti – ovvero piazzarsi nei primi 15 – è diventato non scontato per la sua Yamaha Petronas.

Il ritiro dell'eterno ragazzo marchigiano è stato la logica conseguenza di una situazione che stava diventando cronicamente avvilente. Prima del terzo posto di Jerez l'anno scorso, c'erano stati due secondi posti nel 2019, mentre per ritrovare l'ultima vittoria del 9 volte campione del mondo bisogna tornare indietro di 4 anni. Quest'anno il suo miglior risultato era stato il decimo posto al Mugello, prima del bellissimo ottavo posto nel GP d'Austria, con la folle giostra sul bagnato degli ultimi giri ed il sogno cullato di riuscire a conservare la terza posizione fino al traguardo.

Valentino sul circuito del Red Bull Ring si è divertito come non succedeva da tempo e la decisione di non rientrare ai box per finire la corsa con gomme rain – pur in presenza di un diluvio – ha restituito la dimensione del campione romantico che amiamo da un quarto di secolo. E pazienza se il podio non è arrivato, pazienza se i podi sono sempre fermi a 199. Rossi pagherebbe di tasca sua per chiudere a 200, ma sa che servirebbe un'impresa che si allinei a congiunzioni astrali, come stava per succedere domenica. Ed allora la butta lì nel dopo gara, lui un'idea ce l'avrebbe: "Io credo che me lo meriterei un podio o una vittoria, facciamo una petizione che magari me lo regalano… con tutti quelli che ho perso in carriera!". Noi si firma subito, Vale!