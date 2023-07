Una Lamborghini mai vista prima spunta in strada all’improvviso ma non è come sembra: va a 70 km/h Sulle strade dell’Indonesia gira una supercar che all’apparenza sembra una Lamborghini cabrio mai vista prima d’ora: la realtà però è molto diversa dall’apparenza.

A cura di Michele Mazzeo

Da sempre possedere una delle supercar prodotte dalle storiche case automobilistiche di lusso è un sogno per qualsiasi appassionato di automobili. Ed è per questo che ogni qualvolta se ne vede passare una per la strada si resta incantati ad osservala fin da quando si sente in lontananza il rombo del suo motore. Se poi si tratta di un modello mai visto prima la sete di osservarla in ogni suo minimo particolare aumenta a dismisura. A volte però si può anche rimanere delusi, come nel caso della strana "Lamborghini" apparsa di recente sulle strade dell'Indonesia.

Tra le vie delle città indonesiane e anche sulle strade sterrate dei villaggi limitrofi infatti è stata più volte avvistata una vettura color arancione con il tradizionale stemma con il Toro della casa di Sant'Agata Bolognese posizionato davanti al cofano anteriore. A primo impatto, guardandola in lontananza, si può avere l'impressione di trovarsi di fronte ad una nuovo modello di Lamborghini cabrio (con forme che sembrano un mix tra quelle della Aventador e quelle della Huracan) ma, man mano che la si vede avvicinarsi (ad una velocità massima di 70 km/h), ci si accorge però immediatamente che non ci si trova davanti ad una vera "Lambo" bensì ad una vettura costruita in maniera molto rudimentale.

Guardando gli interni poi arriva la certezza dato che presenta un vecchio serbatoio posizionato in mezzo ai due sedili evidentemente raccattati da qualche vecchia auto finita al macero. E tra l'altro il fondo è completamente assente tanto che dall'abitacolo si può vedere l'asfalto sottostante.

La "Lamborghini fake" si è comunque ritagliata un po' di notorietà dal momento in cui, il suo ideatore, ha cominciato a pubblicare i video relativi alla vettura sui propri canali social, video molti dei quali sono divenuti virali suscitando molta curiosità.

In tantissimi hanno ironizzato sulla "falsa Lambo", ma ci sono stati molti utenti che hanno elogiato l'ingegnosità del ragazzo indonesiano che ha rivelato di averla costruita tutta solo assemblandola pezzo per pezzo utilizzando materiali di fortuna. In uno dei video pubblicati su Tik Tok, l'utente Kalenk_04, meglio noto come EJ Lambo 22 (come riporta anche la targa della Lamborghini) ha infatti mostrato tutte le fasi della costruzione del veicolo che ha richiesto tre mesi di lavoro. Lavoro che, grazie al successo dei suoi video pubblicati sui social, gli ha permesso però di crearsi una sua nuova carriera da content creator.