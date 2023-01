Una Ferrari da Formula 1 abbandonata in discarica tra i rottami: nessuno l’ha voluta Una Ferrari da Formula 1 è stata immortalata tra i rottami in un parcheggio/discarica: si tratta di una F2005 di Michael Schumacher. Colpo al cuore per gli appassionati F1.

A cura di Michele Mazzeo

Qualunque appassionato di Formula 1 vorrebbe avere possedere una monoposto Ferrari nel proprio garage, a maggior ragione se è una di quelle con cui il leggendario pilota Michael Schumacher ha scritto la storia del Cavallino. E siamo sicuri che, anche se non fosse la vettura originale ma soltanto una replica e si trattasse di una macchina che non ha riservato grandi soddisfazioni in pista, nessuno storcerebbe il naso bensì sarebbe comunque contento di possedere una delle iconiche F1. A maggior ragione se su tale vettura campeggia quel numero uno che riporta alla mente gli anni d'oro della scuderia di Maranello ad inizio millennio con il Kaiser e Rubens Barrichello al volante e Jean Todt al muretto.

Per tutti questi motivi non può che provocare un colpo al cuore la foto che nelle ultime settimane è diventata virale sul web nella quale è immortalata una F2005 completamente abbandonata in quella che sembra essere una discarica a cielo aperto per automobili. La Ferrari da Formula 1 in questione, fatta eccezione per l'ala posteriore che non c'è, appare ancora integra (con tanto di pneumatici Bridgestone originali) ma lasciata lì senza alcuna cura con addirittura uno sportello del cofano di una berlina messo sopra l'abitacolo (probabilmente per proteggere quantomeno il sedile e il resto dell'interno dalle intemperie) e un altro rottame a far leva sull'alettone anteriore (che infatti appare danneggiato e schiacciato verso il terreno).

Indagando sulla questione si è scoperto che non si tratta della F2005 guidata da Michael Schumacher nello sfortunato, per la Ferrari, Mondiale di Formula 1 2005 (nel quale il tedesco ottenne solo una vittoria), bensì di una replica da esposizione. Allo stesso modo si è accertato che quel parcheggio/discarica si trovi a Sofia in Bulgaria e si tratti in realtà di un rivenditore di auto usate. Inoltre si è riusciti a risalire anche al proprietario di quella monoposto da Formula 1 con lo stemma del Cavallino Rampante lasciata abbandonata come accade con i vecchi rottami. Nel 2016 infatti questo esemplare era esposto all'interno di uno dei principali concessionari d'auto della capitale bulgara ed era tenuto con grande cura tanto che per non permettere ai curiosi di toccarla era stato recintato con una serie di paletti e corde.

Probabilmente, la concessionaria ha deciso di fare un restyling all'interno, e sostituire i pezzi pregiati in esposizione e non avendo trovato acquirenti per questa F2005 replica ha deciso di abbandonarla nello spiazzo adiacente, tra auto qualunque e rottami, creando così uno scorcio surreale che i passanti non hanno potuto fare a meno di notare e immortalare. Vedere una Ferrari F1 abbandonata in quella che ha tutta l'aria di essere un "cimitero delle auto" di certo non è una situazione che si vede tutti i giorni e, anche se si trattava di una replica, è sempre un colpo al cuore per chi invece avrebbe fatto carte false per possederla in casa o in garage.