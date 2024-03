Tsunoda prova a speronare Ricciardo dopo il traguardo a Sakhir: tensione altissima in Racing Bulls Al termine della gara del GP del Bahrain di Formula 1 2024 Yuki Tsunoda ha provato a colpire il compagno di squadra Daniel Ricciardo: era infuriato per l’ordine di scuderia arrivato dal muretto della Racing Bulls durante la corsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Animi tesissimi in casa Racing Bulls (l'ex AlphaTauri) al temine della prima gara del Mondiale di Formula 1 2024 andata in scena sul circuito di Sakhir e dominata dalla squadra madre Red Bull. Nel giro di rientro ai box dopo il traguardo si è addirittura rischiato l'incidente tra i suoi due piloti quando l'infuriatissimo Yuki Tsunoda ha tentato di colpire la vettura del compagno di squadra Daniel Ricciardo.

Il giapponese ha chiuso il GP del Bahrain in quattordicesima posizione proprio alle spalle dell'australiano che non gli aveva restituito la posizione cedutagli in precedenza su ordine del muretto guidato dall'ex Ferrari Laurent Mekies non accolto di buon grado dal 24enne nipponico e così, acciecato dalla frustrazione, ha provato stupidamente a vendicarsi dopo la bandiera a scacchi con una pericolosissima manovra che poteva avere gravi conseguenze (per fortuna evitate dalla prontezza di riflessi dell'ex Red Bull).

Tsunoda prima lo ha sorpassato a gran velocità sulla destra tagliandogli la traiettoria prima della curva andando dritto e frenando di colpo la sua monoposto e poi, non pago, lo ha raggiunto e superato nuovamente, questa volta dal lato sinistro, sterzando minacciosamente verso di lui nel momento in cui le due vetture erano appaiate. Ricciardo, subito dopo aver evitato la collisione fratricida, si è aperto in radio con il team mostrando tutta la sua rabbia nei confronti del compagno di squadra: "Ma che ca**o fa? È un cogl***e!" sono state difatti le parole per nulla tenere del 34enne di Perth.

Tensione alle stelle dunque all'interno della squadra di Faenza che sembra una polveriera già dopo una sola gara disputata in stagione. Tensione che Daniel Ricciardo ha poi tentato di smorzare nelle interviste TV post-gara nelle quali ha ridimensionato i toni pur dando comunque dell'immaturo al più giovane compagno di squadra: "Sono molto nervoso in questo momento, ma definiamola immaturità. Yuki era ovviamente frustrato per l'ordine di scuderia, ma siamo realisti: era una cosa di cui avevamo parlato prima della gara. Era molto probabile che avrei usato le soft a fine GP. Sapeva quindi che ci sarebbe stata la possibilità che io avessi un vantaggio sul passo alla fine. Non mi ha dato punti, stavamo lottando per il 13° posto, però almeno avevamo più chance di mettere almeno una macchina in zona punti" ha difatti chiosato il pilota australiano riguardo al brutto episodio andato in scena dopo la bandiera a scacchi del primo GP della stagione.

Formula 1 News Calendario Classifica segui