Toto Wolff finisce a muro alla Rivazza a Imola: "Le mie capacità di guida non sono al top" Incidente per Toto Wolff sul circuito di Imola, il team principal della Mercedes è andato a muro all'uscita della curva della Rivazza: "Le mie capacità di guida non sono ideali in questo momento".

A cura di Paolo Fiorenza

Reduce da un GP dell'Arabia Saudita deludente per la Mercedes, con George Russell sesto e Lewis Hamilton nono, Toto Wolff pensava di rilassarsi al suo ritorno in Europa facendo qualche giro sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, ma le cose non sono andate esattamente così. Il CEO e team principal della scuderia tedesca è finito a muro – all'altezza della curva della Rivazza – dopo un paio dei giri che stava effettuando alla guida di una Mercedes AMG GT3.

L'incidente è accaduto lunedì scorso, a due giorni di distanza dalla gara di Jeddah che ha visto la doppietta della Red Bull con Verstappen e Perez. La Mercedes ha utilizzato la settimana libera, visto che il prossimo GP si correrà in Australia il 24 marzo, per effettuare dei test a Imola alla presenza delle telecamere di Netflix. Il tutto, incluso il sinistro di Wolff, finirà nella serie "Drive to Survive", che racconta il dietro le quinte del Mondiale di Formula 1.

Toto Wolff nel paddock di Jeddah per il Gp dell'Arabia Saudita

Il 52enne austriaco ha un passato da pilota automobilistico, ma la sua successiva carriera di manager si è rivelata decisamente superiore. Allo stato attuale Toto sembra un po' fuori ritmo e lo ha dimostrato mettendosi al volante dell'AMG GT3 blu dell'AKM Motorsport, il team del padre di Andrea Kimi Antonelli, quest'ultimo anch'egli presente all'autodromo. Calatosi nell'abitacolo dopo aver indossato la tuta ignifuga d'ordinanza, Wolff è andato a muro all'uscita della Rivazza, come ha poi raccontato lui stesso.

"Le mie capacità di guida non sono ideali in questo momento – ha detto il boss della Mercedes al media austriaco OE24 – Durante i nostri test a Imola ho avuto un problema con il controllo di trazione e dopo due giri ho sbattuto contro il muro". Fortunatamente Wolff non ha riportato alcuna conseguenza fisica dall'incidente e dopo le opportune riparazioni alla vettura ha potuto anche riprendere a girare.

