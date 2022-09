Suzuki in fiamme in pista a Motegi, paura durante la gara della MotoGP: la moto di Tsuda va a fuoco La moto del pilota Suzuki Takuya Tsuda ha improvvisamente preso fuoco durante la gara della MotoGP 2022 del GP del Giappone: il nipponico costretto a scendere velocemente dalla sua moto avvolta dalle fiamme.

A cura di Michele Mazzeo

Paura in pista a Motegi durante la gara della MotoGP del GP del Giappone 2022. Nel corso del 12° giro della corsa sul tracciato nipponico infatti la Suzuki di Takuya Tsuda ha improvvisamente preso fuoco, spaventando non solo il collaudatore della casa giapponese (wild card per questo round della top-class) ma tutti coloro che stavano assistendo alla gara e commissari di pista che sono comunque intervenuti tempestivamente.

All'improvviso infatti dalla parte posteriore della sua moto sono comparse delle fiamme che pian piano hanno aumentato la propria intensità, tanto che, una volta parcheggiata la Suzuki nella via di fuga, Tsuda è stato costretto ad abbandonare immediatamente la sella e allontanarsi per evitare di ustionarsi nell'incendio che stava divampando. Incendio che i marshall della pista giapponese sono riusciti poi a sedare dovendo però utilizzare gli estintori con la moto in gran parte carbonizzata.

Spavento (e rabbia per la grande occasione sprecata) a parte, Takuya Tsuda non ha comunque riportato alcuna conseguenza fisica dall'incidente occorso alla sua moto. Il collaudatore giapponese infatti, pur accorgendosi di quanto stava succedendo solo quando è stato avvolto da una nuvola di fumo nero, è sceso di sella in tempo e non ha avuto bisogno nemmeno di passare dal centro medico del circuito di Motegi per un controllo.

Il 39enne Tsuda è difatti rientrato immediatamente al box Suzuki dove è apparso molto amareggiato per l'improvviso incendio che ha rovinato la sua seconda gara della carriera nella classe regina del Motomondiale (aveva debuttato, sempre con la casa giapponese, nel GP di Spagna del 2017 che aveva concluso in diciassettesima posizione).