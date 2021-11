Superbike 2021 in Indonesia a Mandalika, gli orari TV su TV8 e Sky: dove vederla Tutte le informazioni sul Round d’Indonesia a Mandalika, ultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021: gli orari di tutta la programmazione in pista e quella in TV di Sky, TV8 in merito al weekend del WSBK dove si decide la lotta per il titolo iridato tra Razgatlioglu e Rea. Ecco dove vedere il 20 e il 21 novembre in diretta, in differita e in streaming le qualifiche, la Superpole Race e le gare sul circuito indonesiano.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale Superbike 2021 sta per esprimere i propri verdetti. Sabato 20 e domenica 21 novembre la classe regina del campionato riservato alle derivate di serie è impegnata sul circuito di Mandalika per il Round di Indonesia, 13° e ultimo appuntamento stagionale del WSBK. Dopo le prove libere andate in scena venerdì il programma prevede la Superpole, Gara-1, la Superpole Race e Gara-2 e si può vedere in diretta TV e in streaming su Sky e in parte in chiaro su TV8. Il fine settimana che mette fine all'incandescente lotta per il titolo iridato tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea (30 i punti di vantaggio con cui il turco della Yamaha si presenta al via del round indonesiano). Il fuso orario stravolge il classico palinsesto, ecco gli orari TV per non perdere nulla del week end in Indonesia, atto conclusivo della Superbike 2021.

Superbike su Sky, orari TV della diretta del GP Indonesia a Mandalika

Il programma del Round d'Indonesia della Superbike si è aperto venerdì 19 novembre con le prove libere mentre sabato 20 novembre ci saranno la Superpole e Gara-1. Domenica 21 novembre si chiude il weekend e il Mondiale WSBK 2021 con la Superpole Race e Gara-2. L'intero fine settimana sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e sull'app di SkyGo.

Sabato 20 novembre: Superpole e Gara-1

Superpole: 04.10 – 04:25

Gara-1: 08:00

Superpole Race: 04:00

Gara-2: 08:00

Orari TV8 GP Mandalika Superbike in diretta e in differita, la programmazione in chiaro

Gara-1 e Gara-2 del GP d'Indonesia a Mandalika della Superbike 2021 verranno trasmesse in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) mentre la Superpole Race della domenica mattina andrà in onda in differita con orari leggermente diversi rispetto alla diretta. Ecco gli orari TV e dove vedere le gare del Round in Indonesia della SBK su TV8:

Sabato 20 novembre

Ore 08:00 – Gara-1 Superbike in diretta in chiaro su TV8

Ore 07:00 – Superpole Race Superbike in differita su TV8

Ore 08:00: Gara-2 Superbike in diretta in chiaro su TV8

Le caratteristiche del circuito di Mandalika

Il circuito di Mandalika denominato Pertamina Mandalika International Street Circuit sarà la sede del Round d'Indonesia che chiude il Mondiale della Superbike 2021. È un tracciato di 4.3 chilometri. È la prima volta che le derivate di serie vi corrono dato che è stato inaugurato appena una settimana fa. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con 17 piloti del Mondiale Superbike, la pista indonesiana è impegnativa per i freni che vengono sollecitati in 11 delle 17 curve presenti sul tracciato. La frenata più dura in assoluto è quella alla prima curva dopo il traguardo dove in 250 metri si passerà da 289 km/h a 97 km/h in 4,7 secondi.