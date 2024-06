video suggerito

Sergio Perez sarà pilota Red Bull anche nella Formula 1 2025: l’annuncio stravolge il mercato piloti La Red Bull ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Sergio Perez che dunque sarà il compagno di squadra di Max Verstappen anche nel Mondiale di Formula 1 2025 e nel 2026: la decisione della scuderia austriaca cambia le prospettive del mercato piloti diminuendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sergio Perez ha rinnovato il suo contratto in scadenza con la Red Bull e sarà il compagno di squadra di Max Verstappen anche nel prossimo Mondiale di Formula 1 2025 e anche nel 2026. A differenza di quanto fatto dalla Ferrari (che sostituirà Carlos Sainz con Lewis Hamilton) dunque la scuderia austriaca sceglie la via della continuità per quel che riguarda la coppia di piloti che disputerà i prossimi campionati F1.

L'annuncio ufficiale del rinnovo di Sergio Perez con Red Bull

A dare l'annuncio ufficiale del rinnovo del contratto di Sergio Perez è stata la stessa Red Bull attraverso i propri canali ufficiali: "Siamo lieti di annunciare che Checo Perez ha firmato firmato una proroga di due anni del suo contratto esistente" si legge infatti nella nota diramata dalla scuderia attualmente in vetta ad entrambe le classifiche iridate in questo Mondiale di Formula 1 2024.

"Ora è un momento importante per confermare la nostra formazione per il 2025 e siamo molto lieti di continuare a lavorare insieme a Checo. La continuità e la stabilità sono importanti per il Team e sia Checo che Max rappresentano una partnership solida e di successo, che lo scorso anno ha assicurato la nostra prima doppietta in assoluto per il Team nel campionato. Checo ha avuto un buon inizio nel 2024 con i secondi posti in Bahrain, Arabia Saudita e Giappone e poi il podio in Cina. Le ultime gare sono state difficili, c’è convergenza sulla griglia, ma abbiamo fiducia in Checo e attendiamo con impazienza il suo ritorno alla forma e alle prestazioni comprovate, che vediamo così spesso. L'anno scorso è stata una stagione da unicorno e dovremo lavorare duro per conservare i nostri titoli, ma siamo sicuri nella nostra formazione e con la squadra nel suo insieme, il che è fondamentale in quello che si preannuncia come un campionato molto combattuto quest'anno" così invece commentato il rinnovo di Sergio Perez con la Red Bull il team principal Christian Horner.

Leggi anche Perché l'incidente di Perez a Montecarlo può rovinare la stagione di Verstappen in Formula 1

Come cambia il mercato piloti della Formula 1 2025 con il rinnovo di Perez con Red Bull

L'annuncio del prolungamento dell'accordo tra Sergio Perez e la Red Bull toglie di fatto dal mercato quello che era senza dubbio il sedile più ambito dai piloti tra quelli ancora liberi. Ha soprattutto diminuito le chance di Carlos Sainz, ancora alla ricerca di una nuova squadra dopo l'addio alla Ferrari, di restare in un top team anche nel 2025: ad oggi infatti tra le prime cinque squadre della classifica Costruttori solo Mercedes ha ancora un sedile disponibile (proprio quello lasciato libero da quel Lewis Hamilton che lo sostituirà a Maranello) per la prossima stagione. A meno che, opzione del tutto improbabile, Lawrence Stroll non decida di non confermare il figlio Lance al fianco di Fernando Alonso in Aston Martin.

Formula 1 News Calendario Classifica segui