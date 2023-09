Scoprono un capannone abbandonato con oltre 200 auto: sotto la polvere è nascosta una fortuna Ritrovata all’interno di un capannone abbandonato una preziosissima collezione di rare auto d’epoca: da sotto la polvere spunta fuori una vera e propria fortuna.

A cura di Michele Mazzeo

Il sogno di qualunque appassionato d'automobili è trovare una vettura abbandonata che possa valere una fortuna, ossia un "unicorno" come lo definiscono in gergo i cacciatori di tesori scomparsi. Alla luce di ciò appare del tutto impossibile immaginare la reazione dei ragazzi di Classic Car Rescue nel momento in cui sono entrati in un capannone abbandonato e, coperte di polvere, hanno trovato ben 200 macchine d'epoca, alcune delle quali veri e propri pezzi unici.

Coloro che hanno effettuato questo incredibile ritrovamento non hanno voluto rendere noto il luogo esatto in cui si trova il capannone abbandonato (possiamo solo spingerci ad ipotizzare si trovi negli Stati Uniti), ma hanno dato una spiegazione del perché tutte quelle vetture (principalmente muscle car americane) fossero state abbandonate lì. Nella didascalia del video in cui viene mostrato la straordinaria collezione di auto d'epoca pubblicato sul proprio canale Youtube infatti si spiega che era esposta in museo che, per motivi non noti, ha chiuso i battenti.

Una collezione che, già dai pochi esemplari mostrati nel video (pubblicato senza alcun commento), vale una vera e propria fortuna. Da sotto i teloni e gli strati di polvere spuntano infatti diverse Chevrolet Camaro di prima generazione, una serie di berline degli anni '30, un'infinità di Cadillac degli anni '50 e '60 (riconoscibili dalle enormi pinne posteriori), qualche Rolls-Royce, una Volvo P1800, una Mercedes Classe G e un particolare Dodge Dakota cabrio. Tutti pezzi molto apprezzati dai collezionisti dai quali dunque già si potrebbe ricavare un bel tesoretto, ma non è finita qui.

Tra le auto d'epoca immortalate nel video ci sono difatti anche dei veri e propri gioielli che da soli possono valere centinaia e centinaia di migliaia di dollari: si intravedono infatti delle vecchie Mustang che sembrano essere delle Shelby GT500KR del 1968 il cui prezzo all'asta è fluttuato negli ultimi anni tra i 150mila e i 300mila dollari. Il vero pezzo forte della parte di collezione mostrata dagli youtuber nel video pubblicato sono però senza dubbio le due Auburn 851 Speedster BoatTail del 1935 presenti che potrebbero arrivare a valere oltre un milione di dollari ciascuna (nel 2020 un esemplare è stato infatti venduto per poco meno di 1,1 milioni di dollari, mentre le ultime due messe all'asta sono state battute per cifre vicine ai 700mila dollari).

Nonostante nel video si veda solo una parte della collezione di auto d'epoca rinvenuta nel capannone abbandonato che costa di oltre 200 pezzi da museo, ci sono già tutti i presupposti per affermare, senza possibilità di smentita, che i ragazzi di Classic Car Rescue sotto la polvere hanno trovato un vero tesoro.