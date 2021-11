Ronaldo fa una sorpresa a Valentino Rossi: “Un amico che mi ha fatto sognare” Valentino Rossi oggi chiude la sua carriera a Valencia, dove prima del via del Gp ha incontrato un suo vecchio amico: il Fenomeno Ronaldo: “Vale campione vero”

A cura di Alessio Morra

Prima di andare sulla griglia di partenza Valentino Rossi ha fatto un incontro speciale, perché ad attenderlo nel suo box c'era il ‘Fenomeno' Ronaldo. I due sono grandi amici da oltre vent'anni e c'è stato uno scambio affettuoso di abbracci e salute tra due grandi campioni del mondo. Il brasiliano ha regalato una sua maglia autentica dell'Inter a Rossi, noto tifoso nerazzurro, che ha ricambiato donandogli la maglia numero 46. L'incontro pare sia stato organizzato da alcuni amici comuni. A Sky Ronaldo ha detto: "Sono venuto qui per salutare Valentino che ha avuto una carriera meravigliosa. Lui è un campione che ci ha fatto sempre sognare. Ci siamo conosciuti alla Pinetina nel 1999 e abbiamo condiviso tante passione, a cominciare da quella dell'Inter".

Valentino Rossi è uno dei più grandi campioni della MotoGP, ha vinto di tutto e di più, ha emozionato milioni di tifosi anche grazie al suo carattere scanzonato ha conquistato tutti. In questa settimana dappertutto è stato omaggiato Rossi, che a Jerez in griglia era accompagnato dalla compagna Francesca Novello, che diventerà mamma nel 2022. Ronaldo e Rossi hanno sempre avuto un buon rapporto e vivendo in Spagna è stato ‘semplice' per il Fenomeno recarsi a Valencia, e da bordo pista si è messo a seguire ‘The Last Dance' di Valentino.

