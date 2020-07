Il campionato Mondiale 2020 della MotoGP è pronto a prendere ufficialmente il via. Domenica il tracciato di Jerez de la Frontera ospiterà il GP di Spagna, la prima gara della nuova stagione falcidiata dal coronavirus. Oggi però in programma la prima sessione stagionale di qualifiche con i vari Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo e Valentino Rossi pronti a cominciare il loro attacco al campione in carica Marc Marquez nonché primatista per numero di pole position conquistate nella storia della classe regina del Motomondiale.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Jerez di MotoGP

La sessione di qualifica inizia oggi alle ore 14.10: si partirà con il Q1 (che terminerà alle 14.25) e proseguirà con il Q2 (che comincerà alle 14.35) fino alle 14.50. I piloti avranno dunque un quarto d'ora per tentare di accedere alla seconda fase dove avranno poi altri 15 minuti per cercare il giro più veloce che gli consentirà di partire davanti a tutti nella gara di domenica. Lo scorso anno a conquistare la pole fu il talento del team Petronas Fabio Quartararo che ha preceduto il compagno di squadra Franco Morbidelli e Marc Marquez che andò poi a vincere nella gara della domenica.

Qualifiche MotoGP in diretta: dove vederle in tv e streaming

Tutti i week end di gara del Mondiale 2020 di MotoGP in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in diretta streaming da Sky e da DAZN. Per quanto riguarda le qualifiche del GP di Spagna a Jerez saranno trasmesse dall'emittente satellitare su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e in streaming sull'app SkyGo. Inoltre le qualifiche saranno visibili in diretta streaming anche sulla piattaforma DAZN mentre sarà possibile vederli in differita (alle ore 17) anche in chiaro su TV8.