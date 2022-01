Paura al Rally di Monte Carlo, spaventoso incidente: l’auto finisce nel burrone, piloti illesi Attimi di paura nel corso della PS3 del Rallye di Monte-Carlo quando la macchina del pilota Fourmaux e del navigatore Coria è precipitata in un burrone dopo una violenta carambola contro una parete rocciosa. Per fortuna entrambi ne sono usciti miracolosamente illesi.

A cura di Michele Mazzeo

Attimi di terrore durante la Prova Speciale 3 del Rallye di Monte-Carlo 2022 quando in seguito ad un terribile incidente si è temuto per la vita del pilota Adrien Fourmaux e del suo navigatore Alex Coria. In quello che il primo grave incidente della storia delle vetture Rally1 a propulsione ibrida plug-in per fortuna, nonostante l'impatto violento, i due protagonisti ne sono usciti miracolosamente illesi.

In un tratto misto con curve ad elevata velocità, la loro Puma è uscito male da una curva a sinistra rendendo di fatto complicato l'ingresso in quella immediatamente successiva. Perso il grip con il terreno la vettura è quindi scivolata in direzione del muro di roccia a lato del tracciato. L'impatto con la parete rocciosa è stato piuttosto forte e l'automobile ha capottato più volte uscendo di strada e precipitando in un burrone.

I soccorritori sono immediatamente accorsi sul posto e vedendo le condizioni della macchina, completamente distrutta, hanno inizialmente temuto il peggio salvo poi vedere uscire illesi dall'abitacolo sia il pilota Fourmaux che il suo navigatore Alex Coria. A salvare i due da conseguenze peggiori sembra essere stata la nuova cella di protezione presenti nelle nuove vetture che partecipano al WRC 2022: la nuova tecnologia ha infatti protetto al meglio l'equipaggio transalpino durante la violenta carambola e il terribile impatto con il terreno una volata che la macchina è precipitata nel burrone. La Puma è ormai completamente da buttare ma per fortuna i due, dopo il grande spavento, non hanno avuto alcuna conseguenza da quell'incidente che aveva inizialmente fatto pensare al peggio.