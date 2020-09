Opel lancia la nuova Mokka disponibile anche in versione full electric. Prosegue dunque il percorso del brand di Russelsheim verso la mobilità del futuro. La nuova Opel Mokka, svelata al pubblico in streaming direttamente dal ceo Micheal Lohscheller nel quartier generale della casa del fulmine a Russelsheim, sarà disponibile infatti nelle versioni termiche e 100% elettrica, dando al cliente la possibilità di scegliere l'alimentazione più adatta in base all'utilizzo del veicolo. Si tratta del secondo modello prodotto dalla casa tedesca (dopo Corsa) ad essere disponibile anche in versione elettrica. I prezzi partono da 22.200 euro per la versione a benzina, che diventano 34mila per la full electric (acquistabile a 23mila grazie agli incentivi e alla rottamazione, 27.500 senza la permuta).

I motori a benzina e diesel offrono potenze che vanno da 74 kW (100 cv) a 96 kW (130 cv). Ma per la prima volta nella storia di Opel, nuovo Mokka sarà disponibile sin dall'inizio delle vendite con una versione completamente elettrica: Opel Mokka-e. Il motore elettrico produce 100 kW (136 cv) con 260 Newton metro di coppia massima immediatamente disponibili dalla partenza. I guidatori possono scegliere fra tre modalità di guida (Normal, Eco e Sport) a seconda delle loro esigenze. La velocità massima del nuovo suv compatto 100% elettrico è limitata a 150 km/h per ottimizzare l'energia immagazzinata nella batteria da 50 kWh. ancora più rilassante, Opel connect, l'app myOpel e Free2move Services, il marchio di mobilità di Groupe PSA, offrono soluzioni speciali per i veicoli elettrici.

Lunga 4,15 metri, la nuova Opel Mokka è il primo modello del brand ad indossare il nuovo volto di marca, l'Opel Vizor, e il nuovo stemma del fulmine Opel Blitz. Il nuovo Mokka rimane fedele alla tradizione di Opel di rendere disponibili a un'ampia gamma di acquirenti tecnologie innovative provenienti da segmenti superiori. Rivoluzione anche all'interno dell'abitacolo con il nuovo Opel Pure Panel che integra due schermi ampi e con il suo design lineare e la sua intuitività si concentra sull'essenziale. Per evitare distrazioni al conducente infatti i pulsanti controllano ancora le funzioni più importanti, ma senza dover navigare attraverso sottomenu.

Inoltre il nuovo Mokka (anche nella versione 100% elettrica) presenta dei sistemi avanzati come l'Advanced Cruise Control (ACC) e l'Active Lane Positioning. Tutte le versioni sono dotate inoltre di serie di un freno di stazionamento elettrico e di riconoscimento dei segnali stradali. Disponibile in aggiunta anche una retrocamera a 180 gradi e l'Automatic Park Assist. In più una ricca offerta di infotainment che comprende i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7,0 pollici e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori ad alta risoluzione da 10 pollici.