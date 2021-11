Nissan LEAF e+ promossa a pieni voti: cinque stelle dal Green NCAP Ennesima conferma di Nissan nella promozione dello sviluppo di vetture sostenibili e ad alto rendimento energetico. Qualità certificata dal Green NCAP.

A cura di Alessio Pediglieri

Nissan LEAF e+ è stata promossa a pieni voti e si è aggiudicata il massimo dei punteggi a disposizione: cinque stelle, ovvero il top che può conquistare una vettura sottoposta ai controlli istituiti dal Green NCAP, l'iniziativa che promuove lo sviluppo di vetture sostenibili e ad alto rendimento energetico e ne giudica la qualità. Dunque, l'ennesimo attestato di efficienza, sostenibilità e qualità in tutte le categorie di valutazione per Nissan che si conferma tra i leader nel mercato dell'auto per lo sviluppo della riduzione a impatto zero delle proprie vetture.

Motore, autonomia, efficienza energetica. Tutti elementi che hanno permesso a Nissan LEAF e+ di superare brillantemente i severi test di laboratorio che, attraverso rigorosi standard, valutano l'eventuale percentuale di inquinamento atmosferico, la produzione di gas serra ed l'efficienza energetica generale. Le cinque stelle garantiscono qualità e sostenibilità ai massimi livelli.

Tutto ciò è stato reso possibile soprattutto grazie all'innovativa tecnologia e-Pedal per la rigenerazione di energia studiata da Nissan che ha permesso alla LEAF e+ di realizzare un punteggio di 9,9/10 e Green NCAP, vicino alla perfezione assoluta. Il tutto, senza dimenticare il supporto tecnologico d'avanguardia con sistemi intelligenti di assistenza alla guida, un motore elettrico efficiente e di prestazione, l'alta autonomia grazie alla batteria da 62 kWh assicura fino a 385 km, in conformità con la normativa UE.

Leggi anche Peugeot sempre più green: dal 2022 tutti i veicoli da lavoro saranno elettrici

Oltre ad un contenuto consumo elettrico pari a 180-206 Wh/Km, con emissioni CO2 0 g/km, Nissan LEAF e+ vanta di serie le modalità B ed ECO che sono garanzie per l'aumento della resa energetica della batteria ottimizzando la frenata rigenerativa e l’erogazione della potenza. "Dal lancio nel 2010 a oggi, Nissan LEAF ha trasformato in realtà il sogno di mobilità sostenibile di centinaia di migliaia di clienti in tutto il mondo" ha dichiarato un entusiasta Marco Fioravanti, Region Vice President, Product Planning, Nissan AMIEO.