Nico Rosberg cacciato dal paddock della Formula 1: perché non ha il vaccino anti-Covid Nico Rosberg non potrà svolgere il suo lavoro di talent per la tv nel weekend del Gran Premio dell’Azerbaigian di Baku.

A cura di Alessio Morra

A inizio stagione la Formula 1 aveva stretto le maglie contro il Covid. Chi non era vaccinato non poteva entrare nel paddock. E a poche ore dall'inizio del weekend del Gp dell'Azerbaijan giunge una notizia clamorosa. Perché l'ex pilota di Formula 1 Nico Rosberg, campione del mondo 2016, è stato ufficialmente escluso dal paddock perché non vaccinato contro il Covid, e per questo non potrà svolgere il suo ruolo di talent per ‘Sport1'. Il tedesco ha detto di essere risultato positivo tempo fa ma di essere guarito. Nico sta bene, ma non essendo vaccinato non potrà essere a Baku:

Mi sono ripreso bene da un’infezione da Coronavirus e come quindi ho anticorpi mostruosi. Testo regolarmente anche i miei anticorpi. Il mio medico mi ha detto che la vaccinazione non ha assolutamente senso nel mio caso.

Per tornare liberamente nel paddock dunque Rosberg dovrà dunque procurarsi un'esenzione medica certificata oppure dovrà iniziare il ciclo di vaccinazione. Nell'ultimo Gp, quello di Montecarlo, Rosberg aveva preso parte al commento, pure per Sky Italia, ma lo aveva fatto direttamente dal suo appartamento, il tedesco vive da sempre nel Principato.

Nico Rosberg è uno dei grandi nomi dell'ultimo decennio della Formula 1. Il pilota tedesco, figlio di Keke campione del mondo nel 1982, è stato nel circus dal 2006 al 2016. Le prime quattro stagioni le ha vissute con la Williams (scuderia con cui il papà vinse il titolo), poi nel 2010 passò alla Mercedes, con le Frecce d'Argento è migliorato, ha vinto nel 2012 a Shanghai la prima gara della sua carriera, ha piazzato un imponente tris a Montecarlo e soprattutto ha vinto, sul filo su Hamilton, il titolo Mondiale nel 2016. 206 Gp disputati, 23 vittorie, 30 pole position e 20 giri veloci.