MXGP Mantova oggi in TV sulla Rai: dove vedere in diretta l’ultima gara di Tony Cairoli Oggi a Mantova le ultime due gare del Mondiale MXGP 2021 con le quali si chiude la carriera della leggenda del Motocross Tony Cairoli. Gara-1 e Gara-2 del Gran Premio Città di Mantova sono trasmesse in diretta TV su Eurosport e in chiaro su Rai Sport a partire rispettivamente dalle ore 12:15 e dalle ore 15:10, ecco gli orari e dove vederle anche in live streaming.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi con le due gare del Gran Premio di Mantova si chiude il Mondiale MXGP 2021. Sul tracciato lombardo dunque le ultime gare della leggenda del motocross Tony Cairoli prima del ritiro. L'ultimo atto della carriera del pilota italiano si può vedere in diretta TV e il live streaming su Eurosport e in chiaro sulla Rai con Gara-1 che inizia alle ore 12:15 e il via di Gara-2 in programma alle ore 15:10.

Nelle due gare di oggi si decide anche il titolo di campione del mondo della classe regina del Mondiale Motocross 2021 con il pilota della Kawasaki Romain Febvre che vi arriva con tre punti di vantaggio sull'alfiere della KTM Jeffrey Herlings e 15 lunghezze sul campione in carica Tim Gasjer della Honda. Ecco le informazioni sugli orari TV sia su Eurosport che in chiaro sulla Rai per seguire in tempo reale le gare di Mantova.

MXGP Mantova, gli orari TV di oggi: a che ora inizia Gara-1 e Gara-2

Oggi in Italia le ultime due gare del Mondiale 2021 della MXGP. L'orario di partenza di Gara-1 del GP Città di Mantova è fissato alle 12:15, mentre Gara-2 inizia alle ore 15:10. Questi dunque gli orari delle ultime due gare della carriera del nove volte campione del mondo Motocross Tony Cairoli.

MXGP oggi in TV su Rai ed Eurosport, dove vedere le ultime gare di Tony Cairoli

Gara-1 e Gara-2 del GP Città di Mantova della MXGP 2021 si possono vedere in diretta TV su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) e in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky). Le ultime due gare della carriera di Tony Cairoli in programma oggi si possono vedere anche in live streaming su RAI Play e, previa sottoscrizione dell'abbonamento, anche su Eurosport Player.