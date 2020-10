Valentino Rossi è caduto nell'ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Il pilota italiano nella ‘Dunlop Curve' ha perso il controllo della sua Yamaha ed è scivolato giù, finendo nella ghiaia. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il pilota che prenderà parte regolarmente alle Qualifiche, che si terranno nel primo pomeriggio. Prima di cadere il nove volte campione del mondo aveva il terzo tempo, non essendo riuscito a effettuare un altro tentativo è sceso in classifica fino all'ottavo posto. Ma le sensazioni per le Qualifiche che decideranno la griglia di partenza per la gara di domani per Valentino Rossi sono buone.

Il più veloce ancora Quartararo

Il pilota francese, che ha vinto l'ultima gara disputata (a Barcellona) ha ottenuto un gran tempo, 1'32"319, e si è piazzato così al comando della terza sessione di prove libere 3 del Gran Premio di Francia della MotoGP. A Le Mans Quartararo vuole vincere sia perché cerca il primo successo in casa sia perché così potrebbe tentare un allungo nella classifica mondiale. Alle sue spalle si sono piazzati il portoghese Miguel Oliveira, una delle rivelazioni di questa stagione, e Franco Morbidelli, pimpantissimo in queste ultime gare. Entrambi dietro di un decimo. Quarto posto per Jack Miller alla guida della Ducati che sembra adattarsi bene a questo tracciato, anche se non può dire certo la stessa cosa Dovizioso che ha chiuso al 10° posto.

Maverick Vinales che sembra sempre pronto a essere tra i primi, ma che poi in poche occasioni si conferma, ha concluso al quinto posto e ha preceduto Cal Crutchlow con la Honda LCR, il britannico sta vivendo una stagione sfortunata, Johann Zarco, francese pure lui e spera di arrivare molto in alto, e Valentino Rossi, ottavo e davanti a Pol Espargaro, Un po' in difficoltà invece le Suzuki di Rins e Mir, che nel finale è stato ahi lui protagonista di un incidente spettacolare, e l'altro italiano Pecco Bagnaia.