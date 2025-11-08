MotoGP
MotoGP Portogallo, gli orari di qualifiche e gara sprint di oggi su TV8 e Sky: dove vederle in TV e streaming

Oggi si disputano le qualifiche e la gara sprint del GP del Portogallo della MotoGP 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista a Portimao in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky.
A cura di Michele Mazzeo
Oggi la MotoGP torna in pista sul circuito di Portimao per le Qualifiche e la Gara Sprint del GP del Portogallo. Si riparte dal successo di Alex Marquez a Sepang e con una novità nella formazione dei piloti ufficiali Ducati: al fianco di Pecco Bagnaia, al posto dell'infortunato Marc Marquez, c'è il vicecampione della Superbike Nicolò Bulega, al debutto assoluto nella classe regina del Motomondiale.

Le Qualifiche e la Sprint Race del GP del Portogallo di oggi si potranno vedere in diretta TV e in live streaming in chiaro su TV8 e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

Gli orari TV del GP Portogallo di MotoGP: a che ora iniziano qualifiche e gara sprint a Portimao

Il programma di oggi del GP del Portogallo della MotoGP 2025 prevede che alle ore 11:10 (ora italiana) ci siano le ultime prove libere della classe regina.  Alle ore 11:50 sul circuito di Portimao iniziano invece le qualifiche con Q1 e Q2 che determineranno la pole position e la griglia di partenza per la Sprint Race e la gara della domenica.

La partenza della gara sprint da 12 giri del Gran Premio del Portogallo della MotoGP 2025 è invece fissata alle ore 16:00 (ora italiana). Questi dunque gli orari della diretta TV su Sky e TV8 per qualifiche e gara sprint della top class del Motomondiale che vanno in scena oggi sul tracciato di Portimao.

GLI ORARI SU TV8 E SKY

  • Sabato 8 novembre
    11:10 – 11:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)
    11:50 – 12:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)
    16:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Qualifiche e sprint race MotoGP oggi, dove vederle in TV e streaming

Le qualifiche e la sprint race del GP del Portogallo della MotoGP saranno trasmesse in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW.

Le Qualifiche e la Sprint Race della MotoGP di scena oggi a Portimao inoltre saranno trasmesse in diretta TV anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it.

