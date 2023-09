MotoGP, in Giappone la Sprint parla ancora la lingua di Martin, imprendibile: 2° Binder, 3° Bagnaia Jorge Martin è stato ancora una volta imprendibile nella Sprint di Motegi: il pilota Primac partiva dalla pole e non ha mai messo in discussione il 1° posto nei 12 giri del tracciato. Seconda posizione per Binder, 3° Bagnaia che adesso vede il rivale spagnolo a soli 8 punti di distanza in classifica generale.

A cura di Alessio Pediglieri

Nei 12 giri del circuito di Motegi per il GP del Giappone in MotoGP, per la Sprint a staccare per primo il tempo migliore è ancora una volta Jorge Martin, che ha dettato la propria legge questo sabato mattina, mostrando una superiorità superba sul tracciato giapponese. Il pilota spagnolo della Pramac ha preceduto facilmente la Ktm di Brad Binder, senza perdere mai la prima posizione, e la Ducati di un Pecco Bagnaia che ha ingaggiato un bel duello con Miller, vincendolo. 4° Miller, 5° Zarco, 6° Marco Bezzecchi e 7° Marc Marquez. Nella top ten ci sono anche Di Giannantonio, Vinales e Raul Fernandez.

Delusione e rabbia di Pecco Bagnaia non soddisfatto della Sprint Race e del terzo posto conquistato alle spalle di Binder e Martin. Con la vittoria nella Sprint di Motegi, si riduce anche il vantaggio in classifica finale: Martin accorcia di altri 5 punti da Bagnaia e adesso lo spagnolo del team Pramac è distante solamente 8 punti dal leader della classifica. Un pericolo reale perché Martin sta vivendo forse il momento migliore di tutta la sua carriera: non è mai stato così vicino alla prima posizione del Mondiale e nel GP del Giappone di domenica si giocherà davvero il tutto per tutto.

Jorge Martin su Primac si è così riaffermato anche in Sprint e ha mostrato che il momento magico non è ancora finito: era scattato dalla pole davanti a Bagnaia, con lo spagnolo che aveva già sorpreso tutti, realizzando il nuovo record della pista con lo straordinario tempo di 1:43.198. In Moto3 la pole è andata a Masia mentre per le qualifiche della Moto2 il più veloce è stato Chantra. Il Gran Premio del Giappone di Moto GP sul circuito di Motegi è di scena domani, domenica 1° ottobre alle 8:00, trasmesso in diretta per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Gara che si potrà vedere in leggera differita anche su Tv8.