MotoGP, GP Qatar 2024: nelle libere di Losail spicca Marquez, il migliore sul bagnato insieme alle Ktm La pioggia è stata la grande protagonista sulla pista di Losail e così la sessione di pre-qualifiche (spostate a domani) di MotoGP si è trasformata in una sessione di libere. Che hanno sorriso a Marc Marquez e alle Ktm. Tempi più alti per Bagnaia con il Campione del Mondo che ha preferito evitare rischi.

A cura di Alessio Pediglieri

Sul circuito di Losail, in vista del GP Qatar, le pre qualifiche si trasformano in prove libere a causa delle condizioni meteo. Molto bene le Ktm con un super Acosta, anche se a prendersi la scena di giornata è Marc Marquez che conferma il suo immediato feeling con la sua Ducati Gresini dopo una vita trascorsa in sella alla Honda. Non a caso è suo il miglior tempo di questa sessione con un interessante 2.06.544. Sottotraccia il Campione del Mondo in carica, Pecco Bagnaia.

L'inizio di giri ovviamente è stato contratto con tutti i piloti che hanno badato più all'asfalto scivoloso che ai tempi effettuati. Condizioni per nulla semplici e ricchi di insidie che hanno spinto anche il campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia ad essere più che guardingo nella prima fase in pista. Poi, grazie alla pioggia meno battente, i tempi sono iniziati ad abbassarsi mettendo in evidenza soprattutto Acosta, poi Fernandez e anche Marc Marquez.

Con la pista più asciutta Marquez è il primo a mostrarsi a proprio agio girando con i tempi più veloci, ma rispondono bene anche le Ktm con Fernandez, Acosta e Miller che a metà sessione firmano i migliori tre tempi. Per Bagnaia una prova di basso profilo, lontano sempre dalle prime posizioni, così come le Honda di Marini e Mir che non hanno mai deciso di girare su gran tempi.

La pioggia è stata comunque la grande protagonista di oggi e ha fatto slittare e cambiare il programma bagnando il debutto di questo Mondiale 2024 che è iniziato a Losail, sulla pista che ha visto esibirsi i piloti tre settimane fa negli ultimi test ufficiali. Un maltempo che aveva già condizionato pesantemente la Moto2 che praticamente non ha girato con la pioggia che ha fatto da padrona la sessione. Anche la MotoGP ha preso provvedimenti visto l'asfalto bagnato, con i piloti concordi nello spostare le pre-qualifiche a domani nel turno prima delle qualifiche e l'organizzazione nell'accorciare la durata della sessione odierna, da un'ora prevista a soli 45 minuti.

