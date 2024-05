video suggerito

MotoGP, gli orari del GP Catalogna su TV8 e Sky e dove vederla in TV La MotoGP fa tappa vicino a Barcellona, nello storico circuito di Montmelò per il GP di Catalogna, il sesto del mondiale. Diretta TV in chiaro su Tv8 per prove, qualifiche e Sprint, mentre la gara sarà in differita. Per gli utenti Sky tutti gli appuntamenti in diretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il GP di Catalogna in questo weekend è il sesto appuntamento della stagione 2024. Oggi in programma le qualifiche e la gara sprint, domani la gara alle 14:00 su un circuito storico del Motomondiale, Montmelò a pochi chilometri da Barcellona. Tutto il weekend viene trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo per lo streaming, insieme all'opzione NOW). Anche su TV8 ci sarà la possibilità di seguire in chiaro i live delle qualifiche fino alla gara Sprint del sabato. La gara, verrà però trasmessa in lieve differita. Segui la diretta live di qualifiche e sprint su Fanpage.it.

In classifica generale c'è il dominio Ducati grazie al primo posto occupato ad oggi da Jorge Martin che può contare su un vantaggio di 38 punti su Francesco Bagnaia. Lo spagnolo sta disputando una stagione eccellente con il team Pramac ma la voglia è di guidare una Rossa ufficiale, suo principale obiettivo dichiarato apertamente alla vigilia del GP di Catalogna.

Dietro a Martin e a Bagnaia, altre due Ducati a seguire: sono la coppia formata da Enea Bastianini e da Marc Marquez (team Gresini Racing) che si presentano al sesto appuntamento stagionale della MotoGP con 40 lunghezze di ritardo dalla vetta. Tra i quattro piloti in testa alla generale, chi che potrebbe avere maggiori possibilità di vincere al Montmelò potrebbe essere Márquez, vincitore qui nel 2014 e nel 2019.

Leggi anche F1, gli orari del GP Monaco su TV8 e Sky e dove vederla in TV

Gli orari su Sky e TV8 del GP Catalogna di MotoGP a Barcellona

Di seguito gli orari TV del GP di Catalogna 2024, con la programmazione televisiva completa sia per quanto riguarda Sky Sport sia per la visione in chiaro su TV8.

Sabato 25 maggio 2024

08.40-09.10 – Moto3 Prove 2 (Sky Sport, Now e SkyGo)

09.25-09.55 – Moto2 Prove 2 (Sky Sport, Now e SkyGo)

10.10-10.40 – MotoGP Prove (Sky Sport, Now e SkyGo)

10.50-11.05 – MotoGP Q1 (Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

11.15-11.30 – MotoGP Q2 (Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12.15 – MotoE Gara-1 (Sky Sport, Now e SkyGo)

12.50-13.05 – Moto3 Q1 (Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13.15-13.30 Moto3 Q2 (Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13.45-14.00 Moto2 Q1 (Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

14.10-14.25 Moto2 Q2 (Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

15.00 – MotoGP Sprint 11 giri (Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

16.10 – MotoE Gara-2 (Sky Sport, Now e SkyGo)

Domenica 26 maggio 2024

09.40-09.50 – MotoGP Warm-Up (Sky Sport, Now e SkyGo)

11.00 – Moto3 Gara (Sky Sport, Now e SkyGo)

12.15 – Moto2 Gara (Sky Sport, Now e SkyGo)

14.00 – MotoGP Gara (Sky Sport, Now e SkyGo)

Gli orari della differita su TV8

13.05 – Moto3 Gara (differita in chiaro su TV8)

14.20 – Moto2 Gara (differita in chiaro su TV8)

16.05 – MotoGP Gara (differita in chiaro su TV8)

Dove vedere la MotoGP in diretta TV e streaming

Il weekend di MotoGP sarà trasmesso in diretta TV su Sky sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su Now con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini.

Le qualifiche, in programma oggi alle 10:50, saranno trasmesse in diretta TV e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) così come anche la sprint race in programma alle 15:00. Per quanto riguarda la gara di domani, diretta disponibile in esclusiva su Sky e Now mentre su TV8 il gran premio sarà trasmesso in differita alle 16:05.

Il tracciato di Montmelò rappresenta una pista oramai storica, di quattro chilometri e mezzo e poco più, inaugurata nel 1991 e che è presente ininterrottamente nel calendario del Motomondiale dal 1992 e dal 1996 ha assunto il nome di GP di Catalogna. Secondo i tecnici Brembo rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni: 10 staccate per complessivi 32 secondi al giro di utilizzo dei freni. La curva più dura per l’impianto frenante è la prima quando le MotoGP passano da 342 km/h a 103 km/h in 5,2 secondi in cui percorrono 292 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,9 kg.

MotoGP News Calendario Classifica segui