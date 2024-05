MotoGP, oggi la gara del GP Catalogna: Espargaro in pole, in prima fila Bagnaia

La MotoGP oggi in pista per il GP Catalogna a Barcellona: la diretta della gara alle 14:00. Espargaro in pole davanti a Bagnaia. Diretta TV e streaming su Sky e in in chiaro su TV8. Si riparte dalla vittoria di Martin in Spagna, con lo spagnolo sempre più leader del motomondiale. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

06:30 MotoGP, la griglia di partenza: Espargaro in pole 1. Aleix Espargaro

2. Pecco Bagnaia

3. Brad Binder 4. Pedro Acosta

5. Fabio Di Giannantonio

6. Jorge Martin 7. Raul Fernandenz

8. Alex Rins

9. Jack Miller 10. Franco Morbidelli

11. Enea Bastianini

12. Maverick Vinales 13. Alex Marquez

14. Marc Marquez

15. Miguel Oliveira 16. Marco Bezzecchi

17. Fabio Quartararo

18. Johann Zarco 19. Augusto Fernandez

20. Takaaki Nakagami

21. Joan Mir 22. Luca Marini

23. Stefan Bradl A cura di Alessio Morra 06:00 MotoGP, oggi il GP Catalogna a Barcellona: orari TV8 e Sky e dove vederlo in TV e streaming Questo è il giorno del Gran Premio di Catalogna di Barcellona. Il programma è quello canonico. Si parte alle ore 11 con la Moto3, alle 12:15 toccherà alla Moto2, mentre alle 14 scatterà la MotoGP. Tutto in diretta TV su Sky e in streaming (per abbonati) con Sky Go e NOW. Differita in chiaro dalle 16:05 su TV8 e in streaming su tv8.it. A cura di Alessio Morra

