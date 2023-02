Morto Jean Pierre Jabouille: vinse due Gp in Formula 1, trionfò nella mitica gara di Digione 1979 Una brutta notizia arriva dal mondo della Formula 1. Jean Pierre Jabouille è venuto a mancare, aveva 80 anni. Vinse due Gp, il primo a Digione nel 1979, nel giorno in cui battagliarono Villeneuve e Arnoux.

A cura di Alessio Morra

All'età di 80 anni è morto Jean Pierre Jabouille, un nome importante della Formula 1 degli anni '70 e inizio '80. Era un pilota francese capace di vincere anche due Gran Premi, il suo primo successo è stato storico, ma nonostante la vittoria non fu lui a prendersi la copertina.

Otto stagioni in Formula 1, il suo miglior risultato in campionato lo ha trovato nel 1980 quando fu ottavo a fine stagione. Ha vissuto in un'epoca dove i piloti erano eroi, erano miti assoluti, ha sfidato Lauda e Hunt, ma anche Villeneuve, Andretti e Fittipaldi. Si è fatto valere guidando per la Williams, la Surtees, la Tyrrell, la Renault e la Ligier. Con la Renault vinse due gare: il Gp di Francia 1979 e il Gp d'Austria del 1980. La sua carriera in Formula 1 si è chiusa nel 1981, pure a causa di un incidente che gli procurò una frattura a una gamba.

Jabouille sul podio di Digione 1979 con René Arnoux e Gilles Villeneuve.

La gara che vinse a Digione è nella storia, lo è per tre motivi. Quello è il primo successo in Formula 1 della Renault, Jabouille è stato il primo a vincere guidando una macchina con un motore turbo. Di per sé la storia l'ha fatta. Ma quel giorno Gilles Villeneuve e René Arnoux danno vita a un duello che ha fatto la storia della Formula 1. Un duello che ha fatto battere il cuore a tutti e che si è preso la scena in modo totale.

Trionfò nel Mondiale di Formula 2 nel 1976 e raggiunse per due volte il 3° posto alla 24 Ore di Le Mans. Nel 1993, a 50 anni, disse basta. Finì la sua carriera da pilota, ma ne iniziò un'altra. Perché nel 1994 successe a Jean Todt come direttore di Peugeot Sport, che rientrò in Formula 1 come fornitore di motori per McLaren e Jordan, ma non ebbe molta fortuna. Successivamente ha gestito la sua squadra di auto sportive.