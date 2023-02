Morto a 17 anni l’enfant prodige dei motori Federico Gutierrez: fatale un incidente con il fratello Il mondo dei motori è in lutto per la morte di Federico Gutierrez a soli 17 anni. Nel tragico incidente stradale coinvolto anche il fratello Max, in gravi condizioni.

A cura di Marco Beltrami

Una giovane vita spezzata, e una famiglia distrutta dal dolore. È rimasto vittima di un terribile incidente stradale Federico Gutierrez, uno dei talenti più cristallini del mondo dei motori. Il pilota 17enne ha perso la vita in Messico in uno schianto avvenuto sull'autostrada che collega Toluca a Valle de Bravo. Nello stesso sinistro ha riportato gravi ferite, fortunatamente non mortali, anche suo fratello maggiore Max anch'egli popolare pilota, che è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Città del Messico.

La notizia è stata confermata proprio dalla NASCAR, ovvero la società che gestisce le corse automobilistiche delle stock car, in cui i due fratelli avevano già avuto modo di mettersi in mostra a suon di risultati. Nella nota ufficiale si legge: "Siamo devastati dalla perdita del nostro amico e pilota Federico Gutiérrez Hoppe. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia Gutiérrez in questo momento difficile". Anche il team di Federico, l'AM Racing ha pubblicato uno struggente messaggio di cordoglio e sostegno alla famiglia: "AM Racing invia le sue più sentite condoglianze alla famiglia Gutierrez per la perdita del figlio Federico. Fico è stato un grande membro della famiglia AM Racing ed è stato spesso in pista con suo fratello Max la scorsa stagione. Conserveremo sempre questi ricordi. I nostri pensieri e le nostre preghiere non sono solo con la famiglia, ma anche con Max durante il suo processo di recupero e lutto”.

Secondo quanto riportato dai media locali, Max e e Federico Gutierrez erano a bordo di una Porsche Boxter gialla che si è schiantata contro una Ford Explorer bianca, su cui viaggiavano tre persone di 41, 65 e 80 anni. Secondo le informazioni di El Pais, il padre di Federico e Max avrebbe denunciato l’80enne che guidava il mezzo, con la Procura della Repubblica che ha avviato un’inchiesta per ricostruire esattamente l’accaduto.

Max Gutierrez, 20enne è un pilota emergente che in carriera ha partecipato a quattro gare della NASCAR Craftsman Truck Series nel 2022 per AM Racing. Ha anche diversi apparizioni nella serie ARCA Menards nel suo curriculum, inclusa una vittoria nel 2021 nella serie ARCA Menards East al New Smyrna Speedway della Florida.

Federico era il più giovane della famiglia Gutierrez Hoppe. Nato il 17 gennaio 2006, Fico (questo il suo nomignolo) sin da piccolo si è appassionato ai motori grazie all'influenza del fratello Maximiliano. Avvicinatosi così subito alle corse automobilistiche, ha iniziato a praticare subito il baby karting all'età di 4 anni dimostrando doti importanti. Grazie ai suoi risultati ha ottenuto così la possibilità di i far parte del Telmex Team, lo stesso che ha portato Sergio Pérez in Formula 1.

Oltre a gareggiare in patria, Federico ha messo in mostra il suo talento anche in Spagna, ed è stato incoronato sei volte campione nel SuperKart. Nel 2019 ha raggiunto poi la Copa Notiauto México , un campionato di corse con categorie in Super Turismo, Copa TC2000, Formula México, F-1800, Vintage ed Endurance 24. In quest'ultima categoria ha accompagnato il fratello Max, diventando il pilota più giovane della storia di questa competizione. Tantissimi i successi a livello giovanile, fino al debutto nel 2020 nella Nascar Mexico. Nonostante la pandemia, Fico ha continuato ad inseguire il suo sogno, ben disimpegnandosi anche come pilota Truck, professionalizzandosi poi come pilota Nascar. L'anno scorso, a 16 anni, ecco la Nascar challenge, con il titolo di Rookie dell'anno e una carriera che sembrava a dir poco lanciata.