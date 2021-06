Dopo quanto avvenuto nel finale di gara a Baku il team principal della Haas Gunther Stainer era intervenuto per rasserenare i rapporti tra i suoi due piloti che sono rimasti comunque tesi (come dimostrano le dichiarazioni rilasciate dai due alla vigilia del GP di Francia). E in pista a Le Castellet Nikita Mazepin e Mick Schumacher sono andati nuovamente vicinissimi allo scontro "fratricida". Come in Azerbaijan, anche nella gara sul circuito Paul Ricard tutto nasce da una manovra azzardata del pilota russo che al quinto giro in curva tre si è infilato all'interno costringendo il compagno di squadra a finire fuori pista per evitare l'impatto che avrebbe messo anticipatamente fine alla gara di entrambi (e provocato costosi danni alle monoposto).

Mazepin ha liquidato il tutto come un normale episodio di gara: "Ho avuto una buona opportunità a inizio gara su Schumacher e l’ho colta – il suo commento a riguardo al termine del GP di Francia concluso comunque in ultima posizione alle spalle del compagno di squadra –, ma alla fine non sono riuscito a tenere il passo giusto per rimanere ancorato alla coda del gruppo".

Contrariamente a quanto fatto a Baku, questa volta Mick Schumacher non si è rifiutato di commentare quanto avvenuto in pista con Nikita Mazepin e lo ha fatto senza usare mezzi termini: "È necessario che parli di nuovo con il team. Così non si può andare avanti. È inconcepibile a questo livello" le parole del tedesco apparso molto irritato dal comportamento del compagno di squadra. Nonostante ciò però il figlio del sette volte campione di Formula 1 Michael Schumacher è apparso molto soddisfatto del suo GP di Francia: "Con il primo approdo in Q2 della mia carriera posso dirmi abbastanza soddisfatto del weekend al Paul Ricard. Sapevamo sin dall’inizio che saremmo andati incontro a una gara difficile, ma sono rimasto ottimista fino alla fine".