Max Verstappen asso pigliatutto in Formula 1: ha soffiato a Sainz il personal trainer Dopo otto anni si è chiuso il rapporto tra Carlos Sainz e il preparatore atletico Rupert Manwaring, che lascia il pilota Ferrari e dal 2024 lavorerà con Max Verstappen.

Carlos Sainz ha chiuso malissimo la stagione, lottava per il quarto posto, ma ha finito addirittura settimo, pure dietro a Leclerc. Due weekend horror, il primo a Las Vegas, ma un inverno per ritrovare fiducia. La stabilità probabilmente gliela darà la Ferrari che prima di Natale dovrebbe annunciare il rinnovo dei due piloti. Ma lo spagnolo si trova a dover rinnovare il suo staff, perché Max Verstappen gli ha ‘soffiato' il preparatore atletico. L'olandese è implacabile, in pista e fuori.

Il quotidiano olandese ‘De Telegraaf' ha riportato che il figlio d'arte con il termine della stagione 2023 ha chiuso il suo rapporto di collaborazione Rupert Manwaring. Questo nome dice molto poco forse anche agli appassionati più accaniti. Manwaring però è uno dei più sistemati personal trainer che lavorano nel circus ed è stato messo nel mirino da Verstappen, che lo ha voluto nel suo staff. Una notizia non da poco perché Sainz lavorava da otto anni con Rupert Manwaring.

Nei test di Abu Dhabi Sainz ha vissuto gli ultimi giorni con il personal trainer Rupert Manwaring.

Max Verstappen nel 2023 ha fatto incetta di record, ne ha conquistati a decine, nelle ultime gare, nonostante ciò, è stato anche sin troppo smargiasso, come ha dimostrato nel tunnel della corsia box di Abu Dhabi, superando i piloti Mercedes, e soprattutto al via di Las Vegas, dove è stato durissimo nei confronti di Leclerc. Ora il pilota Red Bull si ‘prende' il personal trainer di Sainz, con il quale ha raggiunto un accordo pluriennale.

Rupert Manwaring lascia il rosso Ferrari e cambierà colori. La decisione di puntare su di lui è arrivata dopo la separazione con Bradley Scanes, che ha deciso di lasciare questo mondo. L'ex personal trainer di Verstappen ha deciso di passare più tempo con la famiglia, dal 2024 le gare saranno 24 e il campionato sarà lunghissimo. Curiosamente il papà di Manwaring era stato, a cavallo tra gli anni '90 e primi 2000, il preparatore di Jos Verstappen, il padre di Max. La reunion è completa.

