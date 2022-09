Marquez annuncia il suo ritorno in pista, correrà al Gp di Aragon: “Non vedo l’ora” Marc Marquez ha annunciato il suo ritorno in pista per il Gp di Aragon al via in questo fine settimana. Il pilota spagnolo torna dopo 110 giorni di stop: “Ci vediamo venerdì”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un sorriso smagliante e la voglia di chi ha sofferto troppo in questi ultimi mesi restando lontano dalla pista e dal Mondiale di MotoGP. Marc Marquez ha annunciato così sui social il suo ritorno per il Gp di Aragon al via in questo fine settimana. In un video di trenta secondo l'otto volte campione del mondo ha ufficializzato la notizia che era già nell'aria da diverso tempo ma che nessuno osava rivelare. Lo spagnolo era stata infatti protagonista di un'ottima due giorni di test a Misano in cui aveva fatto girare la sua Honda per circa 100 giri. Un allenamento fondamentale per capire la sua tenuta in moto e ufficializzare la guarigione a più di cento giorni di distanza dal quarto intervento chirurgico.

Dopo 110 giorni di stop infatti Marquez ha corso con la MotoGP nel Gran Premio d’Italia del 29 maggio e ora tornerà al Motorland di Alcaniz. Marquez si è sottoposto con successo alla quarta operazione all’omero destro seguendo una guida rigorosa da parte del suo team medico per rendere possibile il recupero in tempi brevissimi. “Ci vediamo venerdì, non vedo l’ora di dare gas – ha detto Marquez nel breve filmato in cui annuncia il suo ritorno – I dottori sono d’accordo sul fatto che per me non ci possa essere modo migliorare per continuare a recuperare che accumulare chilometraggio in sella alla moto. Finalmente torno a correre, la maniera migliore per preparare il 2023”.

Marquez prima di arrivare a questa decisione si è dovuto sottoporre a numerosi controlli e solo a seguito del via libera da parte dei medici al numero 93 della Honda è stato permesso di poter tornare in pista. L’obiettivo dello spagnolo in vista di questo suo ritorno in grande stile nella MotoGP sarà quello di migliorarsi ancora fisicamente valutando le sue prestazioni di volta in volta mettendosi alla prova in un vero weekend di Gran Premio e di una gara.

Dopo l'ultima operazione, che di fatto gli permette di poter salire in sella alla sua moto senza più grossi problemi, Marquez è riuscito a risolvere la sovrarotazione di 30 gradi dell’omero del braccio destro e ora senza più squilibri fisici potrà tornare a correre. Grande entusiasmo anche da parte della Honda che tempo aspettava il suo campione. Il team ha pubblicato un video in cui mostra Marquez rimettersi la sua casacca e cappellino della Honda con tanto di sorriso stampato sul volto pronto per ritornare a mostrare il suo enorme talento che l'ha reso campione.