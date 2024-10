video suggerito

Lo sponsor chiede al team Gresini di licenziare Gonzalez dopo il GP Giappone: ha indossato l'hachimaki Incidente diplomatico per il pilota del team Gresini Manu Gonzalez dopo la vittoria della gara della Moto2 del GP del Giappone: lo sponsor cinese QJMotor ha chiesto il licenziamento dello spagnolo per aver indossato la tradizionale fascia giapponese urtando la sensibilità del popolo cinese.

A cura di Michele Mazzeo

Dalla prima vittoria nel Motomondiale al rischio licenziamento in poco più di 24 ore. Protagonista della surreale vicenda è il pilota spagnolo della Gresini Racing, Manu Gonzalez, che nell'ultimo GP del Giappone ha trionfato nella gara della Moto2 centrando dunque il primo successo iridato della carriera ma, un giorno più tardi, è finito al centro di un "caso diplomatico" in cui si è arrivato addirittura a chiederne l'allontanamento. La colpa del 22enne madrileno sarebbe quella di aver indossato un "hachimaki", la tradizionale fascia giapponese con il ‘Sol Levante' al centro, con con cui ci si cinge la fronte in segno di impegno e perseveranza e aver postato tale foto sui propri profili social.

A non aver gradito il gesto sarebbe stato il principale sponsor del team Moto2 della Gresini Racing, l'azienda cinese produttrice di scooter e moto QJMotor, che in una nota pubblicata sulla piattaforma cinese Weixin spiega i motivi del proprio risentimento (l'hachimaki è stato ampiamente usato dai soldati giapponesi durante l'invasione della Cina da parte del Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale e che provocò la morte di quasi 20 milioni di cinesi e pertanto dal popolo cinese indossarlo equivale ad un'offesa) e, seppur conscia che non sia stato fatto con l'intenzione di offendere nessuno, chiede al team Gresini di valutare addirittura il licenziamento del pilota.

"Recentemente, nell'attesissima gara del GP del Giappone MotoGP dell'ottobre 2024 a Motegi, il team QJMotor ha vinto la gara con una prestazione eccezionale. Tuttavia, si è verificata una scena molto discutibile: González, un pilota del nostro team partner Gresini, prima della partenza della corsa è stato invitato dagli organizzatori ad indossare la tipica fascia del Paese ospitante ed è apparso così sui social network. Anche se, essendo un pilota europeo, non conosce la storia cinese, il suo comportamento ha comunque urtato la sensibilità dei motociclisti cinesi e del popolo cinese.

Dopo l'incidente, QJMotor ha chiesto che le immagini e i video fossero rimossi, cosa che è stata immediatamente fatta, e ha chiesto al team di interrompere immediatamente la collaborazione con il pilota" recita difatti la nota apparsa esclusivamente sulla piattaforma cinese.

Una richiesta che, alla luce del fatto che Manu Gonzalez, come sottolineato dallo stesso sponsor nel comunicato, fosse del tutto ignaro del significato che quella fascia ha per il popolo cinese e che sia il team che il pilota si sono affrettati a scusarsi con il Paese in cui ha sede QJMotor ed eliminare immediatamente video e foto dai social, appare esagerata e che dunque difficilmente potrà essere accolta.