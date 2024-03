L’ex tennista Jelena Dokic ferita dopo un fuoripista di Alonso: la ghiaia le ha graffiato l’occhio L’ex numero 4 al mondo, oggi allenatrice e commentatrice tv, ha subito uno sfortunato incidente sul circuito: a causa della nuvola di polvere e detriti sollevata dall’Aston Martin dell’asturiano ha rischiato di perdere un occhio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex tennista Jelena Dokic adesso scherza ma ha rischiato seriamente di perdere l'occhio destro. L'ex numero 4 al mondo è a Melbourne in occasione del Gran Premio di Formula 1 in Australia, una tappa del Mondiale che non dimenticherà in fretta per quanto le è accaduto e più ancora per la buona sorte che le è stata amica evitandole guai peggiori.

L’episodio di cui, suo malgrado, è stata protagonista è avvenuto (meglio sarebbe dire, l'ha subito) durante le prime libere effettuate nella giornata di venerdì. In quei giri fondamentali per i piloti che provano a prendere confidenza con la pista, a testare la messa a punto della vettura, a saggiare l'asfalto, il rombo del motore e le reazioni della monoposto sul circuito le è capitato qualcosa di tanto eccezionale quanto pauroso.

Fernando Alonso finisce nella ghiaia con la sua Aston Martin e, nel tentativo di guadagnare di nuovo la pista, solleva una nuvola di polvere e detriti. Alcuni di questi finiscono nell'occhio di Dokic. È stata lei stessa a documentare cosa è successo, chiarendo subito che sta bene e s'è trattato solo di un grande spavento. Per fortuna se l'è cavata con un po' di collirio disinfettante e un graffietto che non ha danneggiato il bulbo oculare.

Quando vai al weekend del Gran Premio d’Australia di Formula 1 – è l'incipit del post condiviso sui social – e una macchina va fuori pista proprio sotto ai tuoi occhi… letteralmente tutti i pezzetti di ghiaia volano nei tuoi occhi.

Oggi 40enne, l'ex tennista divide la carriera tra il ruolo di allenatrice e l'impegno in tv come commentatrice. Ma è anche un'appassionata di motori e ha ribadito che sarà regolarmente nel circuito per godersi lo spettacolo della F1 nonostante il piccolo incidente. Non le ha lasciato conseguenze, perché perdersi lo show del Circus?

Fernando Alonso è uscito fuori pista e la ghiaia che vedete volare dalle ruote posteriori è entrata dritta nel mio occhio destro. Mi hanno dovuto medicare ma sto bene. Solo un occhio iniettato di sangue e graffiato. Sopravvivrò. Lavoro fantastico e veloce del paramedico del lounge Mercedes, grazie a tutti coloro che si sono presi cura di me. Sto bene, pronta a guardare un altro po’ di Formula 1! Oh, posso confermarvi che il trucco in qualche modo non si è rovinato, fantastico.

Quanto alla gara che scatterà all'alba (ora italiana), Alonso partirà dalla decima posizione in griglia alle spalle di Tsunoda e del suo compagno di squadra Lance Stroll. Proverà a fare molto meno fumo e a essere più efficace sull'asfalto. E non fuori.

Formula 1 News Calendario Classifica segui