Leclerc ad un passo dal rinnovo in Ferrari con uno stipendio mostruoso: quanto guadagnerà Charles Leclerc e la Ferrari potrebbero proseguire insieme in virtù del rinnovo del contratto che sembra imminente. Sul tavolo cifre importanti per il rinnovo.

A cura di Marco Beltrami

Le strade di Leclerc e della Ferrari sono destinate a non separarsi. Sarebbe stato raggiunto un accordo di massima tra il pilota monegasco e la Scuderia di F1 per il rinnovo del contratto. Un'intesa che dovrebbe essere formalizzata a breve, sulla base di cifre a dir poco importanti.

I dettagli del nuovo vincolo sono stati svelati da La Gazzetta dello Sport. Innanzitutto sul tavolo c'è un prolungamento dell'accordo dal 2024 al 2029. Per spingere Charles Leclerc a dire sì alla Rossa ci sarebbe anche un importante aumento di ingaggio, a salire dai 25 milioni attuali ai 50. Questo infatti quanto guadagnerebbe in caso di permanenza fino alla scadenza del suo vincolo. Una situazione che gli permetterebbe di raggiungere in vetta alla classifica dei piloti di Formula 1 Max Verstappen, campione del mondo. 18 milioni in più del secondo dei Paperoni Lewis Hamilton.

Insomma un'attestazione importante per Leclerc del quale si parlava da tempo anche in chiave mercato. La volontà dunque è quella di continuare insieme e provare magari a vincere e lottare costantemente con la Red Bull per il titolo. Situazione che finora è stata preclusa alla Rossa, molto distante in termini di prestazioni.

Situazione diversa invece per quella che è considerata la seconda guida Ferrari, ovvero Carlos Sainz. Anche il pilota spagnolo è in scadenza a fine 2024 e dunque attende di conoscere il suo futuro (nonostante la conferma del possibile rinnovo da parte di Elkann). Al momento i dialoghi tra le parti non sono stati fruttuosi, visto che la scuderia vuole mettere sul piatto un prolungamento di una sola stagione, in modo tale da poter cogliere ogni possibile occasione proveniente dal mercato. Un nome caldo per esempio è quello di Lando Norris. Sainz che potrebbe fare il percorso inverso a quello del britannico invece vorrebbe almeno un biennale. Si tratta e la sensazione è che si tratterà ancora a lungo.

