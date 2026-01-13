Lapo Elkann mette all’asta la sua Ferrari FF 2013: perché è un pezzo unico al mondo e quanto vale

La FF 2013 di Lapo Elkann è stata messa all’asta per collezionisti ed estimatori che potranno contendersi una delle auto più iconiche di Maranello. La scelta dei tessuti interni insieme al colore della carrozzeria, uniti ad un modello storico per il Cavallino Rampante ne fanno un pezzo unico.

La Ferrari FF 2013 di Lapo Elkann è finita all'asta. Una notizia che farà impazzire estimatori e collezionisti vicini alla Casa di Maranello che potranno provare a contendersi una delle più iconiche vetture di sempre, la prima Ferrari "wagon" e a trazione integrale resa pezzo unico dalle intuizioni e dalle scelte effettuate dallo stesso Lapo che, in tempi non sospetti, l'allestì con una personalizzazione esclusiva. Il valore di partenza? Stimato tra i 220 mila e i 320 mila euro.

La FF 2013 di Lapo Elkann all'asta: perché è un pezzo da collezione

Già parlare semplicemente di FF per gli appassionati significa confrontarsi con un modello che ha segnato una svolta storica nella Ferrari grazie ad una linea unica, un'abitabilità 2+2 e la trazione integrale 4RM, per una familiare ad altissime prestazioni. A tutto ciò si deve aggiungere la personalizzazione voluta da Lapo Elkann che ha reso la FF ancora più particolare di quanto già rappresenta: carrozzeria full "Novo Blu" e soprattutto un abitacolo rivestito interamente in stoffa, dal cruscotto ai pannelli porta fino ai sedili e al volante, coordinando il tutto alla tinta esterna e creando un effetto che a distanza di oltre un decennio è ancora pura tendenza. Non è un caso che ultimamente molti scelgono proprio il rivestimento in stoffa rispetto ai classici interni in pelle.

Il valore della FF di Lapo e il precedente di John Elkann

C'è anche un prezzo di riferimento per la FF di Lapo Elkann che verrà battuta all'asta dei collezionisti del settore. La base di partenza è stimata tra i 220 e i 320mila euro, cifra che riflette il valore di un modello storico grazie al suo V12 aspirato, ma soprattutto la rarità del pezzo, grazie alla configurazione personalizzata e all'ulteriore appeal legato al nome del proprietario, appartenente ad una famiglia che recentemente ha già messo all'asta altri pezzi da collezione: un'altra FF, di proprietà di John Elkann, all'asta per 400 mila euro.