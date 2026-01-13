Lapo Elkann mette all’asta la sua Ferrari FF 2013: perché è un pezzo unico al mondo e quanto vale
La Ferrari FF 2013 di Lapo Elkann è finita all'asta. Una notizia che farà impazzire estimatori e collezionisti vicini alla Casa di Maranello che potranno provare a contendersi una delle più iconiche vetture di sempre, la prima Ferrari "wagon" e a trazione integrale resa pezzo unico dalle intuizioni e dalle scelte effettuate dallo stesso Lapo che, in tempi non sospetti, l'allestì con una personalizzazione esclusiva. Il valore di partenza? Stimato tra i 220 mila e i 320 mila euro.
La FF 2013 di Lapo Elkann all'asta: perché è un pezzo da collezione
Già parlare semplicemente di FF per gli appassionati significa confrontarsi con un modello che ha segnato una svolta storica nella Ferrari grazie ad una linea unica, un'abitabilità 2+2 e la trazione integrale 4RM, per una familiare ad altissime prestazioni. A tutto ciò si deve aggiungere la personalizzazione voluta da Lapo Elkann che ha reso la FF ancora più particolare di quanto già rappresenta: carrozzeria full "Novo Blu" e soprattutto un abitacolo rivestito interamente in stoffa, dal cruscotto ai pannelli porta fino ai sedili e al volante, coordinando il tutto alla tinta esterna e creando un effetto che a distanza di oltre un decennio è ancora pura tendenza. Non è un caso che ultimamente molti scelgono proprio il rivestimento in stoffa rispetto ai classici interni in pelle.
Il valore della FF di Lapo e il precedente di John Elkann
C'è anche un prezzo di riferimento per la FF di Lapo Elkann che verrà battuta all'asta dei collezionisti del settore. La base di partenza è stimata tra i 220 e i 320mila euro, cifra che riflette il valore di un modello storico grazie al suo V12 aspirato, ma soprattutto la rarità del pezzo, grazie alla configurazione personalizzata e all'ulteriore appeal legato al nome del proprietario, appartenente ad una famiglia che recentemente ha già messo all'asta altri pezzi da collezione: un'altra FF, di proprietà di John Elkann, all'asta per 400 mila euro.