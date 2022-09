La strana reazione della fidanzata di Verstappen al trionfo di Monza: beccata dalle telecamere Un video che riprende la reazione di Kelly Piquet nel momento in cui il suo fidanzato Max Verstappen conquista la vittoria del GP di Monza della Formula 1 è diventato virale: la modella brasiliana visibilmente annoiata nel box Red Bull si lascia andare anche ad un lungo sbadiglio.

A cura di Michele Mazzeo

Al netto delle polemiche contro la FIA per la controversa decisione della Direzione Gara di far terminare la corsa dietro la safety car, Max Verstappen dimostra la sua superiorità e quella della Red Bull anche sul circuito di Monza conquistando la quinta vittoria consecutiva che lo avvicina sensibilmente alla conquista del titolo Mondiale della Formula 1 2022 (per il quale può ottenere la certezza matematica già nel prossimo GP a Singapore). Una superiorità ormai evidente rispetto alle Ferrari di Leclerc e Sainz, che si conferma di gran premio in gran premio e su qualunque tipo di tracciato, e che ha inevitabilmente reso le gare meno spettacolari di quelle viste ad inizio stagione.

Ogni corsa adesso pare infatti avere un epilogo scontato con il campione del mondo in carica che, anche quando è costretto a partire da dietro a causa di penalità (come a Monza dove è partito 7° per aver montato un nuovo motore endotermico sulla sua Red Bull) o errori in qualifica riesce comunque a prendere la testa della gara con relativa facilità e andare a vincere indisturbato, mentre gli altri possono lottare al massimo per la seconda posizione.

A testimonianza di quanto ormai questi successi in rimonta di Max Verstappen siano diventati un'abitudine arriva infatti la strana reazione avuta dalla sua fidanzata mentre l'olandese scattato dalla settima casella della griglia di partenza stava dominando la gara del Gran Premio d'Italia a Monza e ottenendo così il suo primo trionfo in Formula 1 sul circuito brianzolo.

Nelle fasi finali del GP d'Italia Kelly Piquet, infatti, è stata immortalata dalle telecamere della F1 nel box della Red Bull visibilmente annoiata e disinteressata dalla gara che il suo fidanzato stava portando a casa in palese contraddizione con l'interesse e il trasporto con cui tutte le altre persone vicino a lei (tra cui anche il papà di Sergio Perez) stavano seguendo ciò che succedeva in pista. E, come se non bastasse, la 33enne modella brasiliana figlia del tre volte campione del mondo F1, Nelson Piquet, è stata beccata nel momento in cui si lasciava andare ad un lungo sbadiglio proprio quando il suo Max Verstappen stava conquistando l'undicesima vittoria stagionale (su sedici gare), la quinta affermazione consecutiva nonché il suo primo trionfo nel "Tempio della velocità".

Inevitabilmente il video che riprendeva Kelly Piquet sbadigliare annoiata mentre il suo fidanzato stava dominando l'ennesima gara della stagione è immediatamente diventato virale e fonte d'ironia sui social network assurgendo così ad emblema di un Mondiale di Formula 1 2022 che sembra aver già scritto le sue pagine migliori venendo ora da una costante quanto noiosa superiorità di Verstappen e della sua Red Bull.