La reazione di Verstappen alla folle manovra di Perez appena vista in TV: non crede ai suoi occhi Prima di salire sul podio del GP di Miami della Formula 1 2024 Max Verstappen ha rivisto in TV la folle manovra compiuta da Sergio Perez al via della gara: la sua reazione non lascia spazio a dubbi riguardo a ciò che pensa a riguardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Per la prima volta in questo Mondiale di Formula 1 2024 a Miami Max Verstappen ha terminato una gara senza salire sul gradino più alto del podio. Nonostante ciò, e seppur poteva recriminare per il clamoroso pasticcio commesso dalla Direzione di Gara FIA al momento dell'ingresso in pista della Safety Car, l'olandese alla fine della corsa (in cui ha commesso alcuni errori non da lui centrando anche un paletto che ha danneggiato il fondo della sua Red Bull) è apparso stranamente sereno oltre che molto contento per la vittoria, la prima della carriera in F1, dell'amico Lando Norris.

E il clima disteso che si respirava all'interno della Cooldown Room (la saletta dove i primi tre classificati attendono prima di che inizi la tradizionale cerimonia del podio) ne è la prova più evidente.

Solo una volta arrivato nel retropodio Max Verstappen ha però scoperto che la sua gara ha seriamente rischiato di finire alla prima curva a causa di una folle manovra del compagno di squadra Sergio Perez di cui in presa diretta non si era assolutamente accorto. E la sua reazione nel momento in cui ha rivisto sul monitor le immagini della partenza non lascia spazio a dubbi riguardo al fatto che non fosse assolutamente a conoscenza di ciò che stava accadendo alle sue spalle dopo aver girato in testa in Curva 1.

L'olandese vede infatti la folle manovra di Sergio Perez che, nel tentativo di sorprendere all'interno le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che gli partivano davanti, è arrivato velocissimo in fondo al rettilineo mancando però completamente il punto di corda andando quindi dritto e rischiando di centrare in pieno le due SF-24 (con il monegasco che se lo è visto sfrecciare davanti proprio mentre stava per impostare la curva mentre lo spagnolo che aveva guadagnato la seconda posizione scattando meglio del compagno dalla griglia ha dovuto frenare per evitare il violento impatto).

Ma non solo. Rientrando in pista dopo il lungo infatti il messicano si è fermato a millimetri dal posteriore della Red Bull del campione olandese che era in testa. Rivedendo al monitor le immagini nel retropodio Verstappen è rimasto quasi sconvolto di ciò che ha combinato in partenza il suo compagno di squadra e del grande rischio corso da lui e dai due ferraristi che solo per una questione di centimetri non si sono visti centrare in pieno dalla folle manovra del messicano (per la quale i Commissari FIA hanno deciso di non comminargli alcuna penalità). E chissà che quell'espressione incredula non sia anche dovuta alla decisione presa dagli Steward.

