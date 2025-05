La FIA cambia il codice etico: multe dimezzate per le parolacce, ma in F1 sarà vietato sgarrare

video suggerito

A cura di Alessio Morra

La FIA fa un passo indietro, e chissà che dietro il passo del presidente Ben Sulayem non ci sia anche una mossa per la prossima campagna elettorale. Sono state annunciate una serie di modifiche all'Appendice B del Codice Sportivo Internazionale, con l'obiettivo di rendere maggiormente equo e coerente il sistema sanzionatorio nelle competizioni motoristiche. Nel sottolineare le novità il presidente ha spiegato che le novità sono frutto di un processo collaborativo che ha coinvolto il Comitato Piloti FIA, i commissari sportivi della F1 e diverse federazioni. Le multe per le parolacce saranno dimezzate, e diminuiranno anche le polemiche.

Cambiano le sanzioni per chi dice parolacce in Formula 1

La sanzione standard per una parolaccia o una ‘espressione che reca un danno morale alla FIA' ma anche una condotta offensiva o aggressiva in ambienti controllati (conferenza stampa, interviste e podio) si dimezza passando da 10 mila a un massimo 5 mila euro di multa, sanzione che può essere maggiore o si fa per cosi dire limitata in basa ad aggravanti o attenuanti.

Penalità in griglia di partenza

La ‘condotta scorretta che comporta l'abuso degli ufficiali di gara' commessa fuori dalla Sprint Race o del GP non sarà più sanzionata con una multa con tre posizioni in griglia di partenza. Se invece l'irregolarità sarà commessa in Sprint Race o in GP con cinque secondi di penalità, almeno. Frase che incitano alla violenza o frasi che violano il principio di neutralità su politica, religione e sfera personale è di 20mila euro.

Ben Sulayem: "C'è stata un'ampia revisione"

Questo il commento del presidente FIA Ben Sulayem: "Come ex pilota di rally, conosco in prima persona la gamma di emozioni che si affrontano durante le competizioni. Ho condotto una revisione ampia e collaborativa con il contributo di tutti i sette campionati mondiali FIA, dei club membri della FIA e di altre organizzazioni sportive automobilistiche. I miglioramenti che la FIA ha annunciato oggi per l’Appendice B garantiranno la continua promozione del meglio della sportività negli sport motoristici, dando anche ai Commissari Sportivi linee guida efficaci per agire contro individui che possono portare discredito a questo sport. La FIA sarà sempre impegnata a garantire che lo sport automobilistico sia accessibile a tutta la nostra famiglia di sportivi“.