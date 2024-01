La Ferrari svela la sua pilota nella nuova Formula 1 femminile: correrà con Prema La Ferrari ha scelto la pilota che la rappresenterà nella F1 Academy 2024: sarà Maya Weug che correrà con il team Prema a vestire i colori della scuderia di Maranello nel campionato della Formula 1 tutto al femminile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Ferrari ha svelato il nome della pilota che la rappresenterà nella F1 Academy 2024, il nuovo campionato femminile che ha sostituito la vecchia W Series e si disputa in alcune delle tappe del calendario della Formula 1 (i cui team da quest'anno saranno protagonisti anche nella serie riservata alle donne). A rappresentare i colori della scuderia di Maranello sarà la 19enne Maya Weug, nata in Spagna ma di doppia nazionalità olandese e belga, che già da tre anni fa parte della Ferrari Driver Academy dove entrata per aver vinto il concorso "Girls on Track – Rising Stars" indetto dalla squadra del Cavallino Rampante in collaborazione con la FIA.

La pilota classe 2004 nella F1 Academy 2024 dunque vestirà i colori della scuderia di Maranello e guiderà una monoposto con la stessa livrea di quelle che guideranno in Formula 1 i colleghi Charles Leclerc e Carlos Sainz. La vettura con cui correrà Maya Weug non sarà però una vera Ferrari: la 19enne parteciperà al nuovo campionato con il team Prema (una delle cinque squadre in griglia) e correrà dunque con una macchina da Formula 4 (tutte le squadre infatti gareggiano con un identico telaio Tatuus F4-T-421 con un motore 4 cilindri turbocompresso da 165 cavalli sviluppato da Autotecnica).

Una notizia che la prima pilota donna della storia ad entrare nella Ferrari Driver Academy ha accolto con grande entusiasmo: "Sono davvero entusiasta di iniziare a correre questa stagione. Sono sicura che lavorare con l'apprezzato team Prema sarà un'esperienza interessante. È un grande onore per me continuare a rappresentare la Ferrari quest'anno, soprattutto su una piattaforma così interessante come la F1 Academy. Ora mi sto preparando duramente con la Ferrari Driver Academy e Prema, con l’obiettivo di essere un protagonista in questa stagione" sono state difatti le prime parole rilasciate da Maya Weug dopo l'annuncio ufficiale fatto dalla Ferrari.

Sino già otto dunque le pilote iscritte ufficialmente alla seconda edizione del campionato F1 Academy e tutte in rappresentanza di un team di Formula 1: la francese Doriane Pin e la svizzera Tina Hausmann saranno difatti le compagne della Weug in Prema rappresentando rispettivamente la Mercedes e l'Aston Martin; la filippina Bianca Bustamante e la statunitense Lia Block (la figlia del compianto Ken Block) nel team ART Grand Prix in rappresentanza di McLaren e Williams, mentre la tedesca Carrie Schreiner e l'americana Chloe Chambers correranno per Sauber e Haas con la Campos Racing e la britannica Abbi Pulling sarà l'alfiere dell'Alpine correndo per il team Rodin (ex team Carlin). Tra le squadre di Formula 1 dunque ad oggi solo la Red Bull e l'AlphaTauri non hanno ancora annunciato le pilote che porteranno i loro colori nel campionato F1 Academy 2024.

