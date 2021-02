La Ferrari ha dato ufficialmente il via alla stagione 2021. Oggi per la prima volta è stato acceso il motore della SF21, la monoposto con cui Charles Leclerc e il nuovo arrivato Carlos Sainz correranno nel prossimo Mondiale di Formula 1. La casa di Maranello ha voluto condividere con i propri tifosi il primo rombo della nuova vettura che avrà il compito di far dimenticare le deludenti prestazioni della SF-1000 in quella che per il Cavallino si è rivelata la peggiore stagione degli ultimi 40 anni.

Ferrari ha infatti pubblicato sui propri canali social il video della prima messa in moto della nuova vettura che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe presentare un propulsore più potente di almeno 30 cv rispetto a quello utilizzato nella passata stagione. A tal proposito pochi minuti prima della prima accensione del motore della SF21 il team principal della scuderia Mattia Binotto ha voluto lanciare un messaggio a tutti gli uomini Ferrari collegati da remoto per assistere all'evento: “È l’inizio della nostra stagione 2021: ci aspetta un anno di sfide e c’è grande voglia di riscatto – ha detto infatti il numero uno del muretto del Cavallino –. La vettura è stata sviluppata e migliorata in tutte le aree per quanto ci era consentito. Dobbiamo metterci tutta la nostra determinazione e rimanere umili, consapevoli di dove eravamo e di dove vogliamo arrivare”.

Dopo questo primo assaggio, i tifosi della Ferrari dovranno attendere ancora un po' per vedere la nuova vettura della casa di Maranello dato che, come rivelato dallo stesso Mattia Binotto, quest’anno la presentazione della SF21, rigorosamente online, sarà il prossimo 10 marzo, mentre il nuovo team con Charles Leclerc e Carlos Sainz sarà invece presentato, sempre in streaming, il prossimo 26 febbraio in un evento separato.