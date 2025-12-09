La Ferrari accontenta Lewis Hamilton: il prototipo del ‘suo’ volante utilizzato nei test di Abu Dhabi

Nei test per il 2026, la Ferrari ha utilizzato un nuovo volante. La scuderia di Maranello ha assecondato Lewis Hamilton, che nei mesi scorsi aveva chiesto di modificarlo e di renderlo più simile a quello della Mercedes.

Come tradizione due giorni dopo l'ultima gara del Mondiale di Formula 1, sempre ad Abu Dhabi si disputa un test per la stagione successiva. Quei pochi test per il 2026 hanno e avranno un peso specifico gigantesco, vista la portata della rivoluzione a cui va incontro la Formula 1. Per la Ferrari hanno girato sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton. L'inglese si è detto soddisfatto e può esserlo perché i due piloti hanno testato il nuovo volante, quello che è stato sponsorizzato o meglio suggerito proprio dal sette volte campione del mondo.

Il volante voluto da Lewis Hamilton

Giornata di test mista nella quale hanno guidato tanti rookie oltre che molti big. Considerando i tempi di chi ha guidato già in proiezione 2026 c'è stato un Kimi Antonelli superlativo, un secondo Piastri, Hamilton e Norris in quest'ordine. I tempi sono da leggere, ma non sono totalmente indicativi.

Di sicuro oggi le due Ferrari hanno utilizzato il nuovo tipo di volante, testato già venerdì scorso nelle FP1 del GP Abu Dhabi da Arthur Leclerc. Un volante differente voluto fortemente da Hamilton, che aveva chiesto già diversi mesi fa una semplificazione di tutte le procedure e la modifica di una serie di parametri. Il nuovo volante ha in sostanza molti meno manettini.

"Questo giorno di test ci ha aiutato a comprendere la nuova Ferrari"

Sornione al termine della giornata di test di Abu Dhabi, Hamilton ha commentato l'ultimo giorno di scuola del 2025: "Oggi abbiamo testato le gomme nuove e abbiamo completato il nostro programma. Questo ci ha aiutato a comprenderne meglio il comportamento della macchina. È stata una grande opportunità per imparare e, nel complesso, è stata una giornata molto positiva. Sono davvero grato a tutti nel team per aver lavorato così duramente in quest'ultima giornata di test al termine di una stagione lunga e impegnativa. Sono orgoglioso di loro per aver dato il massimo e sono grato per la loro perseveranza fino alla fine".