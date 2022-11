La Alpine è una polveriera, Alonso: “Finalmente è finita”, Ocon gli risponde con durezza Dopo il Gp del Brasile sono volate parole grosse, ma rigorosamente a distanza, tra Fernando Alonso e il francese Esteban Ocon, che si separeranno dopo la gara di Abu Dhabi.

A cura di Alessio Morra

Si sa che tra compagni di squadra i rapporti sono sempre molto tesi. La storia della Formula 1 è piena di liti, risse, parole furiose tra chi condivide il box. Nello scorso Gp, quello del Brasile, addirittura si è scoperchiato il vaso di pandora della Red Bull, dove tutto pareva filare liscio tra Verstappen e Perez.Ma in modo definitivo si sono rotti i rapporti tra Esteban Ocon e Fernando Alonso. I piloti della Alpine per l'ennesima volta hanno dato vita a un duello, che ha prodotto una rottura definitiva. Le parole che i due hanno detto pubblicamente sono pesanti.

La prima stagione è stata buona, Alonso ha aiutato Ocon a vincere il suo primo (e al momento) unico Gp in Formula 1. In questa sono nati tanti piccoli screzi, l'escalation è stata rapida e in più di un'occasione i due piloti sono finiti a contatto. Entrambi professano le proprie ragioni e dicono che l'altro ha torto. La verità come spesso accade sta nel mezzo. Sia Ocon che Alonso non si sono limitati mai, hanno spinto al massimo e hanno messo al muro il compagno di squadra.

In Brasile, nella Sprint Race, stavolta è stato Fernando, che andrà via, a mettere a muro Ocon. Una manovra che ha danneggiato l'Alpine, che si sta giocando il quarto posto nel Costruttori con la McLaren. Dopo la Sprint Alonso è stato durissimo elencando le gare in cui il francese lo ha messo a muro e dicendo: "Finalmente manca solo un weekend, poi l'anno prossimo sarò altrove". Un chiaro messaggio alla Alpine", aggiungendo: "Per me va bene così, il mio obiettivo è andare ad Abu Dhabi e guidare la macchina verde", che sarebbe l'Aston Martin, la sua futura scuderia.

Due contatti in un giro: le collisioni tra Alonso e Ocon costano care all’Alpine.

Durissimo Alonso, che da separato in casa vivrà il suo ultimo weekend con il team francese. Ocon, che invece resterà all'Alpine e formerà un tandem tutto transalpino con Alonso, già dopo la gara parlando delle beghe interne aveva detto: "Mi fa ridere”, riferito a Fernando, e poi due giorni dopo si è dichiarato offeso: "Quello che ha detto alla stampa su di me non è stato molto carino. Ho sempre avuto molto rispetto per lui. È una leggenda e lo rispetterò sempre. Preferisco che ne parliamo faccia a faccia, faccia a faccia".

Nel Gp di Abu Dhabi Ocon e Alonso si giocano anche l'ottavo posto del Mondiale Piloti. Il francese ha un vantaggio di cinque punti (86 vs 81) e proverà a mantenerlo.