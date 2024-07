Kimi Antonelli fa un sorpasso fenomenale a Eau Rouge sul bagnato: era schiacciato contro le barriere

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il sabato di Formula 2 in Belgio non è iniziato nel migliore dato che la forte pioggia ha messo nettamente in difficoltà i piloti nel corso della Sprint Race. Dopo essere stata rimandata al tardo pomeriggio proprio a causa del violento acquazzone, la corsa si è poi conclusa solo dopo 7 giri. La vittoria è di O'Sullivan ma il grande protagonista è stato anche il nostro Kimi Antonelli. Il pilota bolognese si rende protagonista di un sorpasso fantastico, coraggioso e a dir poco spettacolare all’Eau Rouge su Franco Colapinto.

In tanti restano a bocca aperta di fronte alla manovra di Antonelli che nonostante fosse completamente schiacciato contro le barriere e ruota a ruota con Colapinto prosegue la sua corsa dritta senza timori. Il pilota italiano ha la meglio sul suo avversario mostrando enorme coraggio e profonda conoscenza del tracciato senza temere i pericoli – tanti – della pioggia sull'asfalto. L'ennesima dimostrazione delle capacità immense del diciassettenne bolognese che alla fine chiuderà al sesto posto nonostante una partenza non perfetta.

La vittoria poi è andata a O'Sullivan davanti ad Hauger e Verschoor. Nel mezzo del sorpasso di Antonelli c'è stata una giornata incredibile contrassegnata proprio dalla pioggia che ha costretto a rimandare per oltre 4 ore la Sprint Race. I piloti infatti avevano disputato solo 2 giri e mezzo con la bandiera verde prima che le condizioni meteo peggiorassero ulteriormente. Per la seconda volta in stagione vince Zak O’Sullivan, che, al pari di Beganovic è stato in grado di convertire la pole position in vittoria.

La classifica finale e i punti assegnati

La classifica finale si è poi completata con la seconda posizione conquistata da Dennis Hauger. Sul podio anche Trident di Richard Verschoor. Al termine della breve Sprint vengono dunque assegnati punti solo ai primi 5: O’Sullivan ne prende 5, Hauger 4, Verschoor 3, Maloney 2 e Crawford 1. Fuori dai punti invece Hadjar e Aron, per cui nulla cambia in classifica generale. Resta la prodezza di Antonelli che si conferma ancora una volta per tecnica e caparbietà al volonte