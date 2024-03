Jorge Martin domina la Sprint Race del Qatar: Bagnaia solo quarto, sul podio Binder e Espargaro Jorge Martin ha vinto la Sprint Race della MotoGP 2024. Quarto posto per Pecco Bagnaia. Sul podio Binder e Aleix Espargaro. Quinto Marc Marquez. Domenica il Gp del Qatar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Pole Position e poi vittoria nella gara Sprint del Qatar. Un sabato perfetto per Jorge Martin che si impone a Lusail e mette la Ducati davanti a tutti. Brad Binder e Aleix Espargaro sul podio. Bagnaia solo quarto. quinto Marc Marquez. Ritiro per Di Giannantonio. Domenica alle 18 è in programma la gara.

I primi tre partono tutti e tre forte. La voglia di correre era tanta. Martin resta davanti a Espargaro e Binder, con Bagnaia che si porta al quinto posto. Marc Marquez invece resta settimo. Bagnaia infila prima del termine del primo giro a superare Bastianini con una bella manovra. Di Giannantonio è costretto a ritirarsi, disarcionato dalla sua moto. Mentre Bagnaia guida con grande intelligenza e sul rettilineo infila pure Espargaro, il campione del mondo è terzo. Marc Marquez risale al sesto posto.

Marquez scavalca pure Bastianini ed è quinto. Lo spagnolo poi infila pure Aleix Espargaro e guadagna un'altra posizione. Davanti a lui Martin, Binder e Bagnaia. Marquez però vanifica il bel lavoro con un errore, che permette al connazionale di riprendersi la quarta piazza.

Espargaro supera pure Pecco Bagnaia, che chiude la gara al quarto posto. Vince in carrozza Jorge Martin, che inizia la stagione alla grande. Pole e vittoria nella Sprint Race. Secondo Brad Binder. Martin si conferma su alti livelli, la Ducati però non domina come si poteva immaginare, considerato che tre piloti di tre scuderie differenti sono saliti sul podio.

La Classifica Piloti dopo la Sprint Race del Gp Qatar: 1) Jorge Martin 12; 2) Brad Binder 9, 3 Aleix Espargarò 7; 4) Francesco Bagnaia 6, 5) Marc Marquez 5; 6) Enea Bastianini 4; 7) Alex Marquez 3; 8) Pedro Acosta 2; 9) Maverick Vinales 1.

