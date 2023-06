John Elkann scrive alla Ferrari dopo il trionfo a Le Mans: c’è un messaggio nascosto per il team F1 Dopo la storica vittoria della Ferrari nella 24 Ore di Le Mans 2023, il presidente John Elkann ha scritto una lettera indirizzata a tutti i dipendenti della casa di Maranello nella quale sembrano esserci diversi messaggi criptati rivolti alla scuderia di Formula 1 guidata da Frederic Vasseur.

A cura di Michele Mazzeo

Lo storico successo conquistato dalla Ferrari nell'edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans, arrivato nell'anno del ritorno nella classe regina del Mondiale Endurance a distanza di 50 anni dall'ultima volta, è già entrato di diritto nella storia della casa di Maranello. La vittoria nella gara di durata più prestigiosa al mondo portata a casa dalla 499P guidata da Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, ha difatti riportato il Cavallino Rampante a prendersi la scena nel mondo del motorsport dove, ormai da oltre un decennio, aveva raccolto ben poche soddisfazioni.

Per spiegare meglio quanto questo trionfo sia importante basta evidenziare come quello ottenuto sul Circuito de La Sarthe sia l'unico risultato di rilievo centrato dalla Ferrari in ambito sportivo da quando John Elkann ha preso le redini di Exor, la holding a cui fa capo la casa del Cavallino Rampante, dato il lungo digiuno di titoli iridati nel grande campionato di motorsport a cui aveva deciso di dedicarsi e di cui ha scritto la storia, cioè la Formula 1 (l'ultimo mondiale F1 vinto risale al 2008 per quanto riguarda i Costruttori e il 2007 per quanto concerne invece il titolo piloti). E non è dunque un caso che, quello che dal 2018 ha anche assunto la carica di Presidente di Ferrari N.V. (la società che controlla la casa automobilistica fondata da Enzo Ferrari), abbia voluto ampiamente celebrare questa sua prima soddisfazione da quando "comanda" a Maranello.

Per l'occasione John Elkann di suo pugno ha scritto anche una lettera indirizzata a tutti i dipendenti della Ferrari, una missiva nella quale mostra tutto il proprio orgoglio per lo storico successo ottenuto da Pier Guidi, Calado e Giovinazzi alla 24 Ore di Le Mans 2023, riconosce i meriti ai tecnici che hanno creato l'hypercar 499P e a coloro che guidano la squadra che è tornata, dopo 50 anni, a rappresentare la casa del Cavallino Rampante nella classe regina del Mondiale Endurance.

Leggi anche Valentino Rossi trionfa a Le Mans! Il primo successo del Dottore arriva grazie ad una penalità

"Care colleghe, cari colleghi, oggi abbiamo vissuto una giornata indimenticabile, che dedico a tutti coloro che lavorano in Ferrari – si legge infatti nella missiva inviata da John Elkann a tutti i dipendenti della casa di Maranello –. Dopo 50 anni siamo tornati a partecipare alla massima categoria dell'endurance, che ha segnato la nostra storia e quella dello sport automobilistico. Siamo orgogliosi di avere portato l’Italia sul gradino più alto del podio della 24 Ore di Le Mans, celebrando nel modo migliore il centenario della gara più importante al mondo nella categoria.

La vittoria che Antonello Coletta, Amato Ferrari, Ferdinando Cannizzo e tutta la squadra, dai meccanici ai piloti, hanno conquistato in condizioni difficili (per la stessa durata della gara, per il meteo incerto e per i nostri avversari fortissimi) deve essere di esempio per tutti noi – prosegue poi la missiva –.

L'emozione che hanno regalato ai nostri tifosi in una giornata storica lega passato, presente e futuro e ci ricorda l’importanza di avere il coraggio e l’umiltà di migliorare sempre. Con entusiasmo e felicità voglio ringraziare tutti i nostri colleghi che ci hanno portato a una grande vittoria: un successo che celebriamo con i nostri tifosi e il nostro Paese" si legge infine nella chiosa del messaggio mandato a tutti gli uomini della Ferrari da parte di un raggiante John Elkann dopo l'epico successo conquistato alla 24 Ore di Le Mans 2023.

Oltre alla smisurata soddisfazione del presidente per l'impresa storia compiuta dal team AF Corse sul circuito de La Sarthe, nelle parole scritte da John Elkann in molti ci hanno letto anche un messaggio nascosto indirizzato ai ‘dipendenti' più in vista della casa di Maranello, vale a dire la scuderia di Formula 1 che, contrariamente a quanto avvenuto nel WEC, nonostante una rivoluzione al vertice, anche quest'anno sta deludendo di gran lunga le aspettative (con un solo podio conquistato da Leclerc e Sainz nelle prime sette gare della stagione). Quel "deve essere d'esempio per tutti noi" e quel "ci ricorda l'importanza di avere il coraggio e l’umiltà di migliorare sempre" suonano infatti come un chiaro messaggio indirizzato al Team F1 della Ferrari guidato da Frederic Vasseur che, contrariamente, a quanto fatto al primo colpo nel WEC, non riesce a regalare, ormai da tantissimi anni, soddisfazioni a lui e a tutti i tantissimi tifosi della squadra del Cavallino Rampante.