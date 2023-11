Jacques Villeneuve si sposa a sorpresa nel circuito di Las Vegas, quanto è costato il matrimonio L’ex pilota di Formula 1 si è sposato nella cappella creata apposta nel circuito di Las Vegas. Villeneuve si è unito alla compagna Giulia Marra ed è stato il primo a sposarsi durante il weekend di gara.

A cura di Alessio Morra

A Las Vegas la Formula 1 è tornata dopo oltre quarant'anni e lo ha fatto in grande stile, quantomeno a livello scenico. Perché il primo giorno è stato un disastro, con il tombino che ha distrutto la Ferrari di Sainz e le libere chiuse alle 4 del mattino. Il sabato invece è stato pulito, senza problemi e con la pole favolosa di Charles Leclerc. Ma a Las Vegas, nella cappella costruito all'interno del circuito, c'è stato anche un matrimonio quello di un campione del mondo: Jacques Villeneuve.

Las Vegas è nota per essere la città del gioco d'azzardo, con una valanga di Casinò, è la ‘Sin City' dove chiunque può decidere di sposarsi, senza aspettare mesi o anni. C'è una legislazione a parte. E per mantenere viva questa peculiarità della città è stata creata una cappella nel paddock, e il primo a sposarsi è stato Jacques Villeneuve, pilota campione del mondo nel 1997.

Le immagini delle nozze hanno fatto il giro del mondo. Mentre i piloti attendevano di fare il loro esordio sulla Strip Jacques Villeneuve e la compagna Giulia Marra hanno deciso di fare il grande passo. Nozze scintillanti per il canadese, che come testimone di nozze aveva il fido Jock Clear, suo storico ingegnere ai tempi della Williams che ha ricoperto questo ruolo anche alla Ferrari. A sposarli è stato un sosia di Elvis. Gli organizzatori del Gp di Las Vegas hanno anche creato un pacchetto apposito denominato ‘Corsa all'altare' dal costo di 175 dollari.

Jacques Villeneuve, figlio del mito Gilles, è stato pilota di Formula 1 per meno di dieci stagioni. Arrivato in Williams dopo il successo negli Stati Uniti ha raccolto le sue vittorie tra il 1996 (quando fu secondo) e il 1997, quando con un finale thrilling prevalse su Michael Schumacher e in una indimenticabile gara di Jerez de la Frontera. Nel 2006 ha abbandonato il circus, ma il pilota ha continuato a farlo e anche con successo. Tutt'ora è in pista nel WEC.