Jack Miller ha rischiato grosso nell’incidente al GP Malesia: ringrazia chi gli ha salvato la vita Jack Miller ha rischiato grosso in occasione del GP Malesia di MotoGP nel tremendo incidente con Quartararo e Binder. Sarebbe potuto anche essere travolto da Mir. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jack Miller non dimenticherà mai il GP della Malesia di MotoGP. Il pilota australiano della KTM è stato coinvolto in un tremendo incidente e ha rischiato davvero grosso. Le immagini della carambola tra lui, Brad Binder e Fabio Quartararo sono da brividi e in diretta hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Fortunatamente nessuno dei tre ha riportato gravi conseguenze, con lo stesso Miller che, commentando l'episodio, ha confermato di essersi sentito un miracolato. Tutto ringraziando chi gli ha salvato la vita, ovvero i fornitori dei materiali di protezione

Le parole di Miller dopo l'incidente con Quartararo e Binder al GP Malesia

"Sono stato fortunato ad uscire indenne da lì oggi, grazie a tutti per i messaggi gentili, grazie all'Alpinestars per avermi tenuto al sicuro". Insomma un grosso spavento per Miller che di certo non è uno alle prime armi ed è consapevole dei rischi che si corrono in pista. Proprio per questo ci ha tenuto anche a ringraziare chi ha prodotto la tuta e il casco che lo hanno aiutato a non riportare ferite che sarebbero anche potute essere letali a giudicare dalle immagini dell'accaduto.

Cosa è successo al GP Malesia e il tremendo incidente di Miller

L'incidente si è verificato proprio all'inizio del Gran Premio della MotoGP ed è stato estremamente pericoloso. Nella parte interna di una curva, Miller è stato sbalzato via dalla sua moto, finendo quasi sulla gomma posteriore di Quartararo, con il rischio poi che Joan Mir lo travolgesse. Binder non è riuscito ad evitare l'impatto e si è ritrovato anche lui sull'asfalto, in un caos che inizialmente ha alimentato grandi preoccupazioni soprattutto per le condizioni dei due piloti della KTM. Inevitabile la bandiera rossa.

Miller dopo essersi rialzato, visibilmente spaesato si è subito recato con gli altri piloti coinvolti presso il centro medico, dove fortunatamente non gli sono stati riscontrati problemi seri, ma solo contusioni. Al contrario Binder ha rimediato un problema alla spalla che gli ha impedito poi di ripartire. Sia lui che Jack dunque non hanno concluso la gara, con il team che comunque ha potuto tirare un grande sospiro di sollievo per l'accaduto. Questo il comunicato ufficiale del team KTM: "La giornata di oggi ci ha ricordato duramente i rischi che i nostri piloti affrontano ogni volta che si schierano sulla griglia".

Fortunatamente dunque tutto si è concluso solo con un grosso spavento e nulla di più. Gli altri piloti in pista infatti si sono molto preoccupati dopo aver assistito all'incidente. Quartararo ha dichiarato: "Ho avuto un forte impatto con Brad o Jack, poi sono volato e non ricordo più nulla può succedere". Mir si è spaventato: "Quando ho visto l'ambulanza, tutta quella roba, ero molto preoccupato. Non sapevo come stava Jack. Gli sono passato quasi sopra le gambe e mi sono preoccupato per lui. Sono andato al suo box dopo la gara e lui ha detto: ‘No, sto bene'".