Incredibile Alonso, mentre guida segue la gara sul maxi schermo del circuito: nota qualcosa Mentre era impegnato a guidare a 300 chilometri all’ora nel GP di Miami, Fernando Alonso incredibilmente guardava la gara sui maxi schermi posti lungo il circuito americano. Ad un certo punto lo spagnolo dell’Aston Martin ha aperto la radio: aveva visto qualcosa accaduto da tutt’altra parte del circuito.

A cura di Paolo Fiorenza

Quando si è giunti al quinto Gran Premio della stagione di Formula 1, ormai non ci sono più dubbi sul fatto che l'Aston Martin sia attualmente la seconda vettura dietro l'imprendibile Red Bull e che Fernando Alonso sia il terzo pilota del lotto dietro Verstappen e Perez, come peraltro certificato dalla classifica del Mondiale. Anche a Miami il 41enne asturiano è salito sul podio, per la quarta volta in questo inizio d'anno, in una gara che peraltro nel finale è stata abbastanza noiosa: le posizioni di vertice erano infatti cristallizzate visti i distacchi, a parte il duello tra Leclerc e Hamilton per la sesta piazza, vinto da quest'ultimo.

Certo, pur con tutta la noia possibile, sembra impossibile immaginare che uno dei piloti in gara – mentre guida a 300 km/h e deve badare alle tante segnalazioni poste sul proprio volante ipertecnologico, oltre che ovviamente alla pista – abbia tempo e modo di guardare i maxi schermi posti lungo il circuito, ed invece Fernando Alonso ha stupito tutti con un team radio che sottintendeva esattamente questo. È accaduto a pochi giri dal termine, quando la sua terza posizione dietro le due Red Bull era ormai inattaccabile, né il pilota dell'Aston Martin aveva qualche chance di riprendere Perez davanti a lui.

Alonso ha dunque aperto la radio per fare una domanda al suo ingegnere: "In che posizione si trova Lance? Grande sorpasso alla curva 1". Visto che in quel momento lo spagnolo era in tutt'altra parte del circuito di Miami, era impossibile che avesse visto dal vivo la manovra del compagno di squadra e dunque in quel momento è apparso chiaro a tutti che non c'era altra possibilità che Alonso avesse visto quel sorpasso su uno dei maxi schermi piazzati ad uso degli spettatori lungo il circuito.

Una vicenda davvero incredibile, confermata dallo stesso Alonso nel dopo gara: "Abbiamo fatto un primo stint molto lungo e poi nel secondo avevamo molto più ritmo degli avversari e abbiamo fatto una gara un po' solitaria. Mi sono dedicato a finire la gara e a guardare la TV sugli schermi per vedere se Lance Stroll poteva fare punti". Il compagno di squadra peraltro si è piazzato solo 12simo, nonostante la premura del buon Fernando che resta un fuoriclasse in tutto: guidare a 300 chilometri orari, su un circuito urbano, senza perdere la concentrazione e avendo anche il tempo di vedere cosa succede all'esterno della pista davvero non è da tutti…