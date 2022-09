Improvvisa novità a Zandvoort per il GP Olanda: la F1 vuole scongiurare il pericolo noia Per scongiurare il pericolo di avere una gara noiosa, poco prima dell’inizio del weekend del GP d’Olanda della Formula 1 2022 la F1 ha deciso di fare un’importante modifica sul circuito di Zandvoort. La novità che dovrebbe favorire spettacolo e sorpassi dovrà però essere accettata dai piloti dopo le prove libere.

A cura di Michele Mazzeo

Qualche ora prima che il weekend del GP d'Olanda della Formula 1 2022 avesse inizio, gli organizzatori hanno deciso di apportare una significativa modifica al circuito di Zandvoort allo scopo di scongiurare il pericolo di avere una gara noiosa e senza sorpassi come quella andata in scena la scorsa stagione quando il tracciato olandese ha fatto ritorno nel calendario del Circus a distanza di 36 anni dall'ultima volta con una corsa, vinta dal padrone di casa Max Verstappen, che non ha però regalato grandi emozioni in pista come dimostra il fatto che le prime sei posizioni sono rimaste invariate tra la partenza e la bandiera a scacchi.

Le nuove regole tecniche introdotte quest'anno hanno fin qui rispettato le aspettative regalando una prima parte di stagione ricca di duelli ruota a ruota e sorpassi che, come da intenzioni, hanno reso le corse del campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso al mondo ancora più spettacolari. La strada intrapresa dalla Formula 1 è dunque chiara: limitare al minimo le gare noiose decise solo dalla potenza del motore e dalla strategia dei box e maggior spazio all'abilità dei piloti favorendo le sfide ravvicinate tra le monoposto.

Ed è proprio alla luce di ciò che poco prima che il Gran Premio d'Olanda, 15° round del Mondiale 2022, la Formula 1 ha deciso di fare una cambiamento sul tracciato di Zandvoort che però richiederà l'approvazione dei piloti e dei team per essere introdotto per le qualifiche e la gara. Per aumentare lo spettacolo e le possibilità di sorpasso infatti si è deciso di allungare l'ultima zona DRS del circuito che lo scorso anno, per motivi di sicurezza, cominciava subito dopo la fine della curva 18, la parabolica sopraelevata inclinata che si fa in pieno e immette sul rettilineo del traguardo, che adesso invece i piloti potranno fare tutta in piena con l'ala mobile aperta.

La sostanziale modifica verrà testata nelle sessioni di prove libere dopo le quali verrà chiesto ai piloti un feedback a riguardo. Se non ci dovesse essere un responso negativo da parte dei driver dunque il cambiamento del punto d'inizio della seconda zona DRS del tracciato di Zandvoort diventerà ufficiale e quindi, sia nelle qualifiche che nella gara del GP d'Olanda 2022, i piloti potranno percorrere a tutta velocità e con l'ala mobile attivata l'intera parabolica sopraelevata e il successivo rettilineo del traguardo aumentando dunque le possibilità di sorpasso in gara.