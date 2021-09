Il toccante saluto di Hamilton a Bottas: “Sei più grande di quanto pensi” Dopo l’annuncio del passaggio di Valtteri Bottas in Alfa romeo dal Mondiale di Formula 1 2022, il suo attuale compagno di squadra in Mercedes Lewis Hamilton ha voluto salutare il finlandese con una toccante lettera pubblicata sui propri profili social: “Sei stato il miglior partner con cui ho avuto il piacere di lavorare”.

A cura di Michele Mazzeo

Al termine del Mondiale di F1 in corso Valtteri Bottas lascerà il team Mercedes per accasarsi in Alfa Romeo e Lewis Hamilton, suo attuale compagno di squadra, lo ha salutato con una toccante lettera pubblicata sui suoi profili social. Il sette volte campione del mondo ha sottolineato quanto il finlandese in questi cinque anni sia stato un ottimo e fedele compagno compagno di squadra ("Il miglior compagno di squadra che abbia mai avuto" ha detto infatti a riguardo il britannico) e quanto, al di là delle sue doti di pilota, stimi la persona sotto il casco:

"Sei stato il miglior partner con cui ho avuto il piacere di lavorare. La tua velocità e resilienza sono state impressionanti, ma ciò in cui eccelli è essere un grande essere uomo e un gentiluomo. Sei più grande di quanto pensi e so che hai un brillante futuro davanti a te – ha scritto infatti Hamilton nel suo saluto a Valtteri Bottas –. Sono immensamente orgoglioso di aver lavorato al fianco di Valtteri negli ultimi cinque anni. Insieme – ha poi proseguito il britannico – abbiamo fatto parte di una squadra che ha vinto quattro Campionati Costruttori e ci siamo motivati ​​a vicenda a continuare a spingere nei momenti di alti e bassi. Grazie Valtteri – ha infine concluso il sette volte iridato – per tutto il supporto e gli incredibili contributi che hai dato a questa squadra. Ci mancherai. Ti auguro tutto il meglio per i tuoi sforzi futuri. Finiamo forte e otteniamo quell'ottavo titolo per la squadra".

La risposta di Valtteri Bottas non si è fatta attendere: "È stato un privilegio e una grande sfida sportiva lavorare con Lewis, e l'armonia nel nostro rapporto ha giocato un ruolo importante nei campionati costruttori che abbiamo vinto come compagni di squadra. Entro la fine dell'anno, verrà il momento di salutarci, ma non è adesso. Sono davvero contento di aver scelto la mia nuova sfida con Alfa Romeo. Ma per ora la mia missione è chiara: massimo attaccamento alla Mercedes fino all'ultimo giro ad Abu Dhabi".