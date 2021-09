Il casco di Valentino Rossi per il GP Misano con una dedica speciale: “Chissà chi sei” Valentino Rossi si è presentato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP con un casco speciale che indosserà sul circuito di Misano in occasione delle prove libere, qualifiche e gara. Mai banale il “Dottore” che ha dedicato lo stesso alla figlioletta in arrivo, con tanto di citazione di una canzone.

A cura di Marco Beltrami

Valentino Rossi si è presentato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP con un casco speciale. Prima di scendere in pista, il pilota di Tavullia ha presentato il suo casco nuovo di zecca che indosserà sul circuito di Misano in occasione delle prove libere, qualifiche e gara. Mai banale il "Dottore" che ha dedicato lo stesso alla figlioletta in arrivo, con tanto di citazione di una canzone di Lucio Battisti.

Pochi giorni fa è arrivato l'annuncio più bello: Valentino Rossi e la sua compagna Francesca Sofia Novello aspettano una bambina. Una gioia incontenibile per la coppia, che ha condiviso il tutto in modo come sempre speciale sui social. Il pilota italiano che a fine stagione lascerà le corse, in occasione del penultimo GP Misano della sua carriera ha deciso di indossare un casco creato ad hoc per il lieto evento. Sullo stesso infatti campeggia un gigantesco fiocco rosa, dedicato appunto alla piccola in arrivo. Come se non bastasse poi, Rossi ha inserito una citazione di una celebre canzone di Lucio Battisti.

Queste le parole di "Con il nastro rosa" scelte dalla grande gloria delle due ruote italiane: "Chissà, chissà chi sei. Chissà che sarai, lo scopriremo". Mai banale dunque Valentino Rossi che pochi giorni fa ha scherzato sulla futura paternità dichiarando: "Volevamo prenderci una pausa dopo il ritiro, ma non abbiamo perso tempo! Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice. Poi e' una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto". E la speranza è che questo casco speciale porti fortuna al Dottore nella sua Misano.