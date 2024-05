video suggerito

Hamilton e Leclerc fanno già coppia, ma la copertina che esclude Sainz crea polemiche: “É irrispettosa” Una rivista ha scelto di mettere in copertina Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che faranno coppia in Ferrari nel 2025. La scelta di escludere Sainz, che a Monaco sarà al volante della Ferrari, ha creato notevoli polemiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Mondiale di Formula 1 del 2024, nonostante Verstappen abbia vinto cinque GP su sette, è senz'altro molto più equilibrato di quello della passata stagione. In ogni caso c'è la forte sensazione che in tanti attendano già il prossimo campionato, quello che vedrà Hamilton alla Ferrari in tandem con Leclerc. E una rivista di Monaco, in vista della gara del Principato del prossimo weekend, è già andata oltre dedicando la copertina alla coppia futura dei piloti Ferrari, escludendo già Sainz. E sui social in tanti non hanno gradito, la mancanza di rispetto è stata notata e anche con tanta forza.

Sainz congedato dalla Ferrari e alla ricerca di una scuderia

Carlos Sainz, suo malgrado, in questi ultimi mesi ha guadagnato tanto affetto da parte del circus, della Formula 1 e in particolare dei tifosi della Ferrari. Lo spagnolo è cresciuto tanto, è migliorato, è un ottimo pilota, ma è stato sacrificato per fare spazio a Lewis Hamilton, che l'anno prossimo a 40 anni guiderà la Ferrari.

Sainz non è stato nemmeno fortunato quest'anno in alcune gare, anche se ha vinto a Melbourne, ha pure subito un'operazione d'urgenza di appendicite e soprattutto, nonostante tutte le sue qualità, è senza una squadra per il 2025. L'Audi lo aspetta, ma lui sa che andando lì sarebbe lontanissimo dalle prime posizioni. Spera e attende una chiamata più importante, che potrebbe non arrivare mai, però. E a tutto questo si aggiunge, anche una copertina di una rivista che lo mette da parte e lo pone già fuori dalla Ferrari, anche se ci sono diciassette gare da disputare, in primis quella di Monte Carlo.

La copertina della discordia: Hamilton ha già sostituito Sainz

La rivista The Monegasque ha dedicato la prima pagina alla Formula 1, correttamente essendoci il GP di Monaco, uno di quelli più attesi in assoluto da chi segue questo sport, e in prima pagina ha messo Charles Leclerc, monegasco vero, oltre che pilota Ferrari, e Lewis Hamilton, vestito già con i colori della Rossa di Maranello. Esteticamente è una prima pagina meravigliosa. Hamilton e Leclerc giocano nella Piazza del Casinò di Monaco uno con un cavallino rampante in miniatura e l'altro con un piccolo modello di una Ferrari.

Perché l'opera d'arte in stile cartone animato è davvero da applausi, però al tempo stesso ha creato polemiche perché in tanti l'hanno vista come una mancanza di rispetto verso Carlos Sainz. Tanti utenti, non solo tifosi dello spagnolo, hanno accusato la rivista di mancanza di rispetto nei confronti del pilota Ferrari, che è stato già messo da parte, anche se sarà lui a guidare la Rossa in questo weekend a Monaco. Il leitmotiv è simile, in tanti hanno scritto: "Questa copertina è irrispettosa per i piloti e per i loro team", e in particolare per Carlos Sainz.

La copertina di ‘The Monegasque' con Hamilton e Leclerc che giocano a Monaco.

Formula 1 News Calendario Classifica segui