Grande paura nel Mondiale Rally: la macchina va in fiamme durante la gara, l’incendio non si spegne Spaventoso incidente durante la seconda tappa del Rally del Giappone del WRC 2022: la vettura di Dani Sordo ha improvvisamente preso fuoco e, nonostante i numerosi tentativi di spegnerlo, ha continuato a bruciare per oltre un’ora carbonizzandola completamente e costringendo pilota e copilota alla disperata fuga.

A cura di Michele Mazzeo

Grandissimo spavento durante la seconda tappa del Rally del Giappone del WRC 2022 con la Hyundai i20 N del pilota Dani Sordo e del navigatore Candido Carrera dopo 16 km dall'inizio della gara ha improvvisamente preso fuoco. L'incendio si è presto allargato costringendo così i due spagnoli a fermare la vettura in mezzo al tracciato, liberarsi di corsa dalle cinture di sicurezza e abbandonare l'abitacolo della vettura per cercare di domare le fiamme con il piccolo estintore in dotazione per ogni auto.

Un tentativo che però non ha prodotto il risultato sperato. Seppur inizialmente sembrava domato con una nuvola di fumo nero che ricopriva interamente la vettura, dopo qualche secondo il fuoco non solo ha ripreso ad alimentarsi ma si è anche allargato immediatamente costringendo così alla fuga sia pilota e copilota che la vettura che precedevano prima dello stop forzato a causa dell'incendio che, inserita la retromarcia, si è allontanata in fretta e furia dal rogo.

A quel punto l'incendio è divampato definitivamente con le fiamme che hanno completamente avvolto la macchina rendendo impossibile per chiunque avvicinarsi per tentare di sedarlo. Solo dopo aver bruciato per un'ora e dieci minuti con la Hyundai i20 N ormai interamente carbonizzata ci si è potuti riavvicinare alla vettura e spegnere le ultime fiammelle che ancora stavano erodendo quel poco che rimaneva del telaio.

A parte il grande spavento e la grande delusione per quanto avvenuto, sia Dani Sordo che Candido Carrera non hanno riportato conseguenze fisiche da questo brutto incidente. Ancora ignote le cause di questo tanto strano quanto spettacolare incendio che ha di fatto completamente distrutto la vettura della casa coreana. E sembra che ignote rimarranno. Il pilota spagnolo infatti prima che scoppiasse l'incendio che ha ridotto in cenere la sua macchina ha segnalato un forte odore di benzina all'interno dell'abitacolo, ma non essendo rimasto quasi nulla della Hyundai i20 N per il team sarà quasi impossibile indagare su cosa sia avvenuto alla vettura tra il 15° e il 16° km della seconda tappa del Rally del Giappone.